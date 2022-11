Minister Dilan Yesilgöz jaagt nu ook in Dubai en Turkije op Nederlandse misdaadwinsten: ‘Ik wil mijn collega’s daar in de ogen kijken’

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius: ‘Ik denk dat we ons pas de laatste jaren realiseren hoe goed georganiseerde criminele multinationals heel slim samenwerken en onze voorzieningen misbruiken.’ Beeld Jakob van Vliet

Nederlandse criminele organisaties vergaren jaarlijks honderden miljoenen met internationale cocaïnehandel. Ze wanen zich onaantastbaar en zaaien narcoterreur, die in Nederland lang ongekend was. Misdaadblogger Martin Kok werd vermoord na publicaties over veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi (2016). Daarna volgden drie naasten van kroongetuige Nabil B.: broer Reduan (2018), advocaat Derk Wiersum (2019) en vertrouwensman Peter R. de Vries (2021). Ondertussen kampen de opsporing, beveiligingsinstanties én rechtspraak met enorme tekorten.

U leidt nu 10 maanden de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad. Is die wel te winnen? Rijke Nederlandse criminele organisaties opereren van over de hele wereld, terwijl de overheid in alle geledingen tekortkomt.

“We móeten winnen. Zij hebben inderdaad ongelooflijk veel geld en middelen en voelen zich niet gehinderd door wetten, normen en waarden, maar wij als maatschappij hebben veel meer te verliezen. Onze manier van leven, onze vrijheid, onze rechtsstaat. Die worden nu fors aangevallen. Dát is wat we verdedigen, met heel velen, dag en nacht.”

Zo kun je het voelen. Rationeel bezien is het een bijzonder lastige strijd.

“Ja. Het is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het is mijn missie dat heel duidelijk te maken. Deze strijd vergt een lange adem. Voor mij, voor ons, én degenen die na mij gaan komen. De inzet mag nooit minder worden, wat mij betreft.”

In een tijd waarin we ook met klimaatverandering kampen, met inflatie, oorlog...

“Al die andere crises mogen er niet toe leiden dat wij onze focus verliezen. Dan raakt het versnipperd. Ik ben ontzettend trots op al onze mensen vanuit het Openbaar Ministerie, recherche, douane, Fiod en noem maar op, die hier elke dag mee bezig zijn, nationaal en internationaal. Die laten zich niet afleiden.”

“Aan de andere kant moeten we reëel zijn. De georganiseerde misdaad gaat nooit helemaal weg. Wij hebben een uitstekende infrastructuur en een prima internationale positie, daar maken criminelen ook handig gebruik van. We moeten ons land voor criminelen niettemin zó onaantrekkelijk maken dat onze rechtstaat niet meer zo onder druk staat doordat rechters, officieren van justitie, advocaten en journalisten beveiliging nodig hebben. Ik geloof echt dat we de verwevenheid van bovenwereld en onderwereld grotendeels kunnen weghalen.”

Onbegrijpelijk lang heerste onder autoriteiten de gedachte dat Nederlandse cocaïnesyndicaten hun gigantische winsten hier witwassen. Inmiddels kijkt u wél naar Dubai, Turkije, Marokko en Latijns-Amerika. Kan Nederland succesvol samenwerken met de regimes in die totaal andere culturen, om daar alsnog drugswinsten af te pakken?

“Dat is ongelooflijk ingewikkeld, maar het kan. We moeten het hebben van elkaar kennen, van gezamenlijk dezelfde strijd voeren. Wereldwijd. Op andere plekken is het óók heel gevaarlijk voor het goede te kiezen. Ik was voor de zomer in Colombia. Vlak daarna lieten heel veel politiemensen het leven bij een aanslag. Collega’s van degenen die ik had gesproken. De belangen zijn enorm. Dan moet je afspraken maken op persoonlijke basis. Ik wil mijn collega’s waar ook ter wereld in de ogen kijken en zeggen dat we elkaars hulp nodig hebben. Dat onze criminelen in hun landen panden, boten, luxe en wat dan ook kopen.”

Ik was met delegaties in Marokko. Het was een en al handen schudden en respect betuigen om de banden te versterken. Vervolgens waren daar demonstraties in het Rifgebergte, kreeg Nederland het verwijt met de betogers te sympathiseren en waren de diplomatieke verhoudingen verziekt. Het is voor onze opsporingsdiensten extreem moeilijk samenwerken met andere culturen.

“Zeker. Wij als klein landje zijn op vele terreinen afhankelijk van vele landen, met continu wisselende belangen. We blijven benadrukken dat het ons gaat om het pakken van drugscriminelen die onze hoeders van de rechtsstaat in gevaar brengen. Landen als Dubai en Marokko hebben ook belang bij toerisme en goede zakelijke banden met de internationale gemeenschap, dus werken we samen vanuit dat uitgangspunt.”

De overheid heeft veel aandacht voor ‘ondermijning’ van de maatschappij door de misdaad, maar keek vooral naar externe bedrijven en dienstverleners in het vastgoed en de financiële sector. Voor de eigen ambtenaren die paspoorten kloonden of in de systemen keken van de belastingdienst, politie of marechaussee voor de zwaarste criminelen, was lang geen aandacht. Hoe kan dat?

“Heel eerlijk: ik denk dat we ons pas de laatste jaren realiseren hoe goed georganiseerde criminele multinationals heel slim samenwerken en onze voorzieningen misbruiken. Er waren mensen die het al zagen, maar we hebben de signalen te lang niet gehoord. Nu willen we allesomvattend optreden.”

Allesomvattend optreden is ook de preventie terugbrengen in de moeilijkste wijken, waar jonge jongens en mannen eenvoudig te werven zijn. Daar is lang weinig aandacht voor geweest, ook in uw VVD, en de opbrengsten zijn moeilijk te meten.

“Als ambtenaar voor de Top 600 (van veelal jonge criminelen die misdrijven met grote impact plegen) in Amsterdam wist ik al dat preventie en repressie altijd samengaan. Wortel en stok. De balans is cruciaal. We moeten dicht bij die kleine jongens per buurt maatwerk leveren, ook aan broertjes en zusjes, en voorkomen dat zij criminelen worden. Een lange adem hebben, maar ook altijd wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.”

“We hebben dit jaar 82 miljoen euro vrijgemaakt, en structureel 143 miljoen, om jongeren uit de criminaliteit te houden of halen. We beseffen wat op het spel staat. Het blijft bizar dat kinderen van 8 geronseld worden om te dealen en zo het criminele circuit in worden gezogen waaruit dan geen uitweg meer is. Daar hou ik een kind van 8 niet verantwoordelijk voor, maar de ouders deels wel. Degenen die dat willen, helpen we. We moeten naar de goedwillende en hulp vragende moeders luisteren.”

In de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen was al wél wat langer aandacht voor corruptie. Hoe wilt u voorkomen dat douaniers of werknemers van havenbedrijven zich laten omkopen?

“Allereerst moeten we ze bewust maken van de gevaren. Zelf stond ik er nooit zo bij stil hoe kwetsbaar je bent als je in je havenuniform naar de kroeg gaat. Wie kwaad wil, ziet meteen op welke interessante positie je werkt. Twee avonden kletst een crimineel met je, op de derde avond biedt hij je geld, wetend dat je het goed kunt gebruiken vanwege je zieke kind. Ik zie er winst in iedereen in de havens duidelijk te maken dat het nooit bij één misstap blijft. Je zit klem. Het wordt alleen maar heftiger.”

“We moeten de systemen in de haven goed afschermen, pasjes niet overdraagbaar maken en soms vingerafdrukken gebruiken ter identificatie. Corrupte contacten ronselen moet veel moeilijker worden. Het is én, én, én, maar het moet. Het is overigens al beter dan jaren geleden.”



U en uw collega’s brengen werkbezoeken aan Italië en Latijns-Amerika om te bekijken hoe die de maffia en misdaadsyndicaten bestrijden. Zijn die situaties wel te vergelijken met Nederland?

“We moeten kijken wie slimme methoden heeft bedacht die wij in een aan Nederland aangepaste vorm kunnen gebruiken. In Italië hebben ze in de persoonsbeveiliging veel meer pakketten, variërend tussen heel lichte beveiliging en het zwaarste regime – afhankelijk van de agenda van de te beveiligen persoon.”

“Italië heeft ook wetten waarmee je criminelen eenvoudig hun vermogen kunt afpakken zonder veroordeling voor een gronddelict. We gaan nooit knippen en plakken, maar hebben een wet gemaakt die op dat systeem is geïnspireerd en toegepast op de Nederlandse context.”

Ze hebben daar ook rechtbanken in zwaarbeveiligde gevangenissen, waardoor je niet meer met de gevaarlijkste verdachten door het halve land hoeft te zeulen.

“Zeker. Daar kijken we naar. De Italianen hebben ook de antimaffiawetten en bijpassende gevangenisregimes gericht op het verbreken van alle contacten met het kartel. Op het onthoofden van criminele netwerken. We laten nu onderzoeken of daar elementen in zitten die hier van meerwaarde zouden kunnen zijn, hoewel ons misdaadlandschap er heel anders uitziet. We staren ons echt niet blind op andere landen en importeren niets dat hier niet past.”

“In Schotland geven ze van criminelen afgepakte goederen terug aan de gemeenschap om te tonen dat misdaad niet loont. Misschien heeft zoiets ook hier symbolische waarde. Onze opsporingsdiensten hebben zich ondertussen in hoog tempo bekwaamd in het vergaren en analyseren van data. Daar leren andere landen weer van. Dié dynamiek moeten we hebben.”

Sinds de aanslagen op de bovenwereld is de beveiliging van aanklagers, rechters, advocaten en sommige journalisten opgeschroefd, terwijl instanties zoals de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging al kampten met fors capaciteitsgebrek. U presenteerde deze week plannen die het stelsel van bewaken en beveiligen moeten versterken. Wat zijn daarvan de hoofdlijnen?

“Fors blijven investeren in mensen en uitbreiden. Vooral ook het veel meer centraal stellen van de persoon die moet worden beveiligd. We zijn helaas in een situatie beland waarin degenen die onze rechtsstaat dienen gevaar lopen. Mensen die zelf veel in hun mars hebben. Aanklagers, rechters, advocaten en journalisten. Hun beveiliging gooit hun hele leven overhoop.”

“We willen samen met hen nadenken over de beste beveiliging. Niet over hun hoofden – afgezien van de beperkingen van wat je aan informatie kunt delen. We doen niets af aan de veiligheid, maar willen gezamenlijk kijken naar slimmere beveiliging, gebaseerd op een stevigere informatiepositie en een betere aansturing.”

Politie en marechaussee krijgen er samen honderden fte’s bij voor dat bewaken en beveiligen. Die vissen uit een beperkt gevulde vijver van geschikte kandidaten, waarin ook andere instanties en bedrijven vissen. Hoe komen ze aan voldoende geschikte mensen?

“Dat is op dit moment voor elke sector de grootste uitdaging. We moeten elkaar niet beconcurreren, maar onderling slim bekijken hoe je elke positie goed versterkt. Ik hoop dat mensen die dit interview lezen, dit superbelangrijke werk willen komen doen.”