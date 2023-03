Minister Dijkgraaf in gesprek met studenten: ‘Mijn droom-mbo is een plek waar mensen van dromen om te zijn’

Op het MediaCollege krijgt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf steeds drie minuten de tijd om vanaf een stip in de studio antwoord te geven op een vraag. Beeld Jean-Pierre Jans

In tweeënhalf uur tijd stonden er maandagmiddag twee sessies à la tv-programma College Tour gepland met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De eerste op het Conservatorium van Amsterdam en direct daarna op het MediaCollege Amsterdam.

Het contrast tussen de twee onderwijsinstellingen kan niet groter: op de mbo-vakschool voor de media wordt de bewindsman bij binnenkomst enthousiast verwelkomd door studenten. Vanaf de ingang tot aan de studio cirkelen studenten met filmende telefoons om hem heen, worden onderweg snelle vragen gesteld voor de camera, is er ruimte voor een fotomoment en loopt de minister via een roze loper de schoolstudio in. Daar is een programma van minuut tot minuut voorbereid, zoals vakmensen uit de media dat doen.

“Het is fijn dat we de onderwijsminister ook eens in het echt zien,” zegt een van de twee studenten die het programma presenteert.

Niveau muzikanten daalt

Op het conservatorium gaan de studenten in de kantine rustig verder met wat ze aan het doen zijn. Dijkgraaf loopt naar boven, waar een drietal muzikanten op het podium staat alvorens het programma begint. Na een korte introductie vraagt de minister of er ‘some issues’ zijn ‘that should be addressed’?

Hoewel niet Dijkgraaf maar minister Wiersma over primair onderwijs gaat, wordt er meermaals kritiek geleverd op het feit dat er te weinig muziekles is op de basisschool. “Als muziekles slechts buiten schooltijd gevolgd kan worden, dan wordt en blijft muziek iets voor de elite. We zien dat het niveau van Nederlandse muzikanten daalt,” zegt een docent vanuit de zaal. Een ander: “Muziekeducatie zou net zo belangrijk moeten zijn in het onderwijs als sport.”

De minister legt uit dat ze in de politiek enorm veel berichten krijgen van wat er moet worden gedoseerd in het onderwijs. “Alles bij elkaar opgeteld komen we uit op tweehonderd procent en we hebben maar honderd procent.”

Geen natuurverschijnsel

Als de minister begint over het onderwijssysteem dat hij graag flexibeler ziet met meer mogelijkheden om later nog te veranderen van keuze, krijgt hij repliek van een Nederlandse student: ‘If you don’t like how the education is, it’s your responsibility. Go and fucking fix it. It’s your responsibility man.’

De uitleg over hoe politiek werkt, dat verandering in politiek langzaam gaat en je eerst mensen moet overtuigen en ook aan het kostenplaatje moet denken, gaat er niet in. “That is not how politics work. That’s how we made politics work. Het is geen natuurverschijnsel.”

Droom-mbo

De kritiek op het systeem blijft weg op het MediaCollege. De sfeer is uitgelaten, vragen worden over en weer gesteld en op de stip midden in hun studio krijgt hij elke keer drie minuten de tijd om antwoord te geven op een 'grote’ vraag. Waarom ze op zijn partij moeten stemmen bijvoorbeeld. En hoe zijn droom-mbo eruit ziet. “Een plek waar iedereen in Nederland kan zeggen dat ie daar gaat studeren en dat de reacties positief zijn. Het is een plek waar mensen van dromen om te zijn.”

Waarom het imago van mbo al zo lang hetzelfde is? “We komen van ver,” zegt Dijkgraaf. “Er is een lange tijd vanuit de politiek niets met mbo gedaan en nu staan we op een kantelpunt.”

De minister vertelde eerder dat hij behalve een studie natuurkunde ook aan de Gerrit Rietveld Academie heeft gestudeerd. De laatste keer dat Dijkgraaf drie minuten op de stip mag staan, is om ter plekke een schilderij te maken. Na een uur zit het programma erop en stormen de studenten niet direct de zaal uit. Eerst een foto met ‘de man uit het kabinet’.