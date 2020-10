Minister De Jonge ‘wordt vrolijk’ van ontwikkeling sneltests in Zuidoost

Minister Hugo de Jonge (midden) en burgemeester Femke Halsema (r) bezoeken een nieuwe testlocatie in Amsterdam-Zuidoost. Beeld ANP

Om het aantal coronatests op te schalen wil de minister het aantal PCR-tests uitbreiden, maar ook worden nieuwe sneltests ontwikkeld die op korte termijn op de markt moeten komen. Bij de PCR-test wordt een monster uit de neus en keel van een patiënt naar een laboratorium gestuurd. De uitslag is 24 tot 48 uur na de monsterafname bekend.

In Zuidoost kunnen bezoekers van de testlocatie de klassieke PCR-test ondergaan en één van de vier sneltesten. Zo biedt de GGD ruimte aan ontwikkelaars van sneltesten om ze te testen en kunnen de uitslagen met elkaar vergeleken worden. “We kunnen kijken of ze in de toekomst opschaalbaar zijn,” aldus een woordvoerder van de Amsterdamse GGD. “Het is niet aan de GGD of een test ingezet wordt, dat bepaalt het ministerie.”

De test die het meest de aandacht trok van minister De Jonge was de blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix. De SpiroNose kijkt of de lucht die iemand uitblaast Covid-19 bevat. Het apparaat laat meteen de uitslag zien.

Horecabedrijven

Geert Groeneveld van het LUMC demonstreerde de blaastest donderdagochtend aan de minister. “De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar,” zei de minster. De blaastest kan volgens De Jonge volgende maand al ingezet worden en met één apparaat kunnen 150 tests per dag uitgevoerd worden.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft al honderden apparaten besteld bij Breathomix. Maar er azen meer landen en bedrijven op de blaastest van het bedrijf. “We krijgen aanvragen van horecabedrijven, maar ook bedrijven als sauna’s en individuen,” vertelde Rianne de Vries van Breathomix aan ANP. De test zal echter eerst alleen in Nederland gebruikt worden. “Er is testschaarste, dus we gaan eerst voor onszelf zorgen.”

Er worden twee sneltesten van TNO getest op de locatie waaronder de moleculaire sneltest Lamp (Loop mediated isothermal amplification). Deze test is goedkoper dan de veelgebruikte PCR-test en geeft binnen één uur een resultaat. Het zal daardoor voor bezoekers van een teststraat mogelijk zijn om te wachten op hun resultaat. De test wordt geproduceerd met uitsluitend materialen die in Nederland gemaakt worden. De praktijkproef in Zuidoost laat zien dat de uitslagen van de test voor 99% overeenkomen met de PCR-test en zal per direct ingezet worden in Amsterdam.

Massaspectrometrie

Ook test TNO een coronasneltest op basis van massaspectrometrie. Deze test richt zich op de analyse van virale eiwitten, waardoor deze tot minder vals-negatieve uitslagen zou moeten leiden dan de veelgebruikte PCR-test.

De Nederlandse startup Spektrax test ook op de locatie. Bij hun sneltest wordt een monster uit een patiënt zijn neus op een chip gelegd, waarna een laser op het monster schijnt. Bij dit proces kan de chemische structuur van het monster ontleed worden en bekeken worden of het sporen van Covid-19 bevat.

De minister gaf na afloop van zijn bezoek aan dat de ontwikkeling van de tests hoop biedt. “Hier word je vrolijk van.”