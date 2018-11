Minister Bruins weer in het nauw om failliete ziekenhuizen

Dit is al de zoveelste kwestie die nu anders blijkt te liggen Fleur Agema (PVV)

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks spreekt van 'nieuwe' informatie. "Want als zo'n intern stuk in huis is, is de bewindspersoon ervoor verantwoordelijk."



Bruins geeft in de Kamerbrief niet aan of er intern is gehandeld naar aanleiding van deze melding. Wel stonden de IJsselmeerziekenhuizen toen al onder verscherpt toezicht van de zorginspectie.



Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) wil via schriftelijke vragen opheldering van Bruins over de gang van zaken. Binnen twee weken zal de Tweede Kamer opnieuw een overleg hebben over de failliete ziekenhuizen met de minister.



Volgens Fleur Agema (PVV) gaat minister Bruins 'langzaam maar zeker ten onder'. "En hij laat het gebeuren, hij handelt niet. Dit is al de zoveelste kwestie die nu anders blijkt te liggen dan tijdens het Kamerdebat. Dat kan niet!"



Op 26 oktober zei Bruins nog: "Beide ziekenhuizen hebben al eerder financiële problemen gehad. Elke keer kwamen ze er toch weer bovenop. Zelfs toen de surseance werd uitgesproken door de rechter, hadden wij nog hoop dat een faillissement zou kunnen worden afgewend. Dat is niet gelukt, dat weet u inmiddels."



