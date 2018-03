Minister breekt lans voor lezen op Boekenbal

"Maar belangrijker nog, door het lezen van fictie leren mensen zich te verplaatsen in een ander. Het versterkt het vermogen tot empathie. En daar kunnen we best wat meer van gebruiken.''



Van Engelshoven bedankte in haar speech ook Remco Campert. De 88-jarige schrijver maakte eerder deze week bekend dat hij stopt met schrijven. Hij was niet aanwezig op het bal. "Remco, dank voor alles wat je maakte. Het was vurrukkulluk."



Natuur

Het Boekenbal is het officiële begin van de 83e Boekenweek, dat dit keer natuur als thema heeft. Tommy Wieringa droeg tijdens het openingsprogramma een gedicht voor van de onlangs overleden dichter Menno Wigman, Theo Nijland zong het Boekenballied en Pieter Boskma las een gedicht over de natuur. Trijntje Oosterhuis bracht twee liedjes van Toon Hermans ten gehore. Daarna barstte het feestgedruis los.



Buitengewone eer

Eregasten van de avond waren de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck, die het Boekenweekgeschenk 'Gezien de feiten' schreef, en Jan Terlouw die het Boekenweekessay Natuurlijk maakte. "Onwerkelijk,'' noemde Op de Beeck haar aanwezigheid. "Het is mijn eerste Boekenbal en een buitengewone eer hier te zijn.''



Op de Beeck gaf toe niet zoveel met de natuur te hebben, maar Terlouw ligt het onderwerp na aan het het hart, zei hij. "Ten eerste omdat ik veel van de natuur houd en ten tweede omdat ik bezorgd ben over de natuur. Ik hoop een bijdrage te leveren op beide gebieden."



De Boekenweek duurt tot en met volgende week zondag.