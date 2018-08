Minister Blok gaat door het stof voor Suriname-uitspraken

Mijn woorden zijn op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Stef Blok

Direct daarna kwam Blok al met een Kamerbrief, waarin hij zei te betreuren dat hij aanstoot heeft gegeven door 'te scherpe bewoordingen' te kiezen. De door hem gebruikte illustraties noemde hij toen enkel 'ongelukkig'.



Dit keer gaat hij dieper door het stof. Hij stelt dit soort uitspraken nooit 'in (inter)nationale gremia' te hebben gedaan en het kabinetsbeleid op alle punten, óók integratie, 'volledig onderschrijft'.



Overzichtelijke groep

Ook gaat hij in op zijn bewering dat de mens graag een overzichtelijke groep gelijkgestemden wil hebben om 'te jagen of een dorpje te onderhouden'. "Ik zie het verschil niet tussen een Hutu en een Tutsi, of een sjiiet en een soenniet, maar ze kunnen het helaas zelf wel," stelde hij op de bijeenkomst in Den Haag.



Nu zegt hij dat hij dit nooit had moeten zeggen. "Mijn woorden zijn op geen enkele manier bedoeld als vrijbrief voor racisme of uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen."



Als de Tweede Kamer weer terugkomt van reces, staat Blok nog een debat te wachten over de kwestie. De vraag die dan beantwoord moet worden, is of hij nog geloofwaardig kan functioneren als minister van Buitenlandse Zaken. De coalitiepartijen lijken hem de kans te willen geven om 'de schade te herstellen'.



Eerder moest VVD'er Halbe Zijlstra al na een paar maanden na zijn aantreden het veld ruimen als buitenlandminister. Hij bleek te hebben gelogen over zijn aanwezigheid in de datsja van de Russische president Poetin. Blok, die als onkreukbaar te boek staat, volgde hem in maart op.



GroenLinks-leider Jesse Klaver riep premier Mark Rutte vandaag per open brief op om afstand te nemen van de uitspraken van Blok. Klaver noemt het 'niet goed te begrijpen' dat Rutte geen afstand heeft genomen van Bloks 'onzinnige, schadelijke en kwetsende' opmerkingen.



