Minihuisje siert bouwput aan de Brouwersgracht

Hopelijk ziet de gemeente hoe belangrijk kunst in de openbare ruimte is Leonard van Munster

Zijn huisje, Nail house, naar deze Chinese huizen, is een noodkreet aan de gemeente. Die werkt Van Munster volgens hem structureel tegen in zijn wens kunst in de openbare ruimte te plaatsen en te behouden. "Ambtenaren vinden het maar lastig. Kunstwerken moet je onderhouden en de gemeente doet net of ze daarmee alleen mijn belang zouden dienen."



Duurzame werkplek

Daarom zette hij een gratis kunstwerk op een van de duurste stukken grond. Eerder stond het werk elders in de stad. "Hopelijk ziet de gemeente hoe belangrijk kunst in de openbare ruimte is," zegt Van Munster.



Hij probeert zelf al jaren een duurzame werkplek te bouwen in Nieuw-West, maar de gemeente werkt meer tegen dan mee, zegt hij. Ongeveer hetzelfde gold voor de eigenaren van de lege gevel op de Brouwersgracht.



"Zij hebben hun bouwproject stil moeten leggen, dat werd een groot gat in de binnenstad. Toen dacht ik: dit komt overeen met mijn situatie, ik wil een statement maken. Net als die mensen in China, die niet zomaar willen wijken."