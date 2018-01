Minibierfietsjes vallen verkeerd: 'De Albert Cuyp is geen pretpark'

Ik snap dat ondernemers telkens op zoek zijn naar nieuwe kansen, maar de markt is geen pretpark Paul Slettenhaar

Buurtbewoners trokken maandag aan de bel en mobiliseerden politici op het niveau van stadsdeel en centrale stad.



Bestuurder Paul Slettenhaar van Zuid reageerde triggerhappy: hij sprak gelijk van een verbod.



"De Albert Cuypmarkt is bestemd voor het verkopen van producten. Dagelijkse boodschappen, lekkernijen en allerhande stukgoed. Verhuur van allerhande fietsen hoort niet thuis op de Albert Cuyp. Ik snap dat ondernemers telkens op zoek zijn naar nieuwe kansen, maar de markt is geen pretpark. Daarnaast is het ook nog eens verkeersonveilig, want de markt is een voetgangersgebied."



'Stomme bierfiets'

De mensen achter platform Bewoners van de Pijp zijn blij dat het stadsdeel zo snel in actie lijkt te komen. "Het gaat mij niet om individuele ondernemers, maar dit is gewoon raar. Zijn we net die stomme bierfietsen kwijt, in Zuid rijden ze trouwens gewoon nog steeds, komt er iemand met dít. We hopen dat Slettenhaar de daad bij het woord voegt als deze praktijk niet ophoudt."



Margreet Verburg, initiatiefneemster van het bedrijfje en tevens eigenaar van Tourist Express, Massage Express en Lugage Express, wil niet op vragen reageren. "Het komt nu allemaal even niet uit."



