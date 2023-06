Mini-tuin gesplitst na burenruzie: ‘Dit is waarschijnlijk de duurste geveltuin van Amsterdam’

Aan een voortslepende ruzie over het beheer van een geveltuintje in Amsterdam-Zuid lijkt een einde gekomen. Beide buren zijn akkoord gegaan met het voorstel van het stadsdeel om de mini-tuin in twee gelijke stukken op te delen.

Van planten wordt gezegd dat ze een positieve bijdrage leveren aan de productiviteit, het humeur en de nachtrust, maar in de Raphaëlstraat in Zuid pakte dat heel anders uit. Het beheer over een piepkleine geveltuin is daar de inzet van een knetterende burenruzie die al jaren voortsleept. Pogingen van de stadsdeelvoorzitter, een mediator en zelfs een rabbijn om een einde te maken aan het conflict, bleven tot nog toe zonder resultaat.

Tot nog toe, want er lijkt een doorbraak te zijn bereikt. In een brief aan de stadsdeelcommissie meldt stadsdeelvoorzitter Bart Vink dat de buren hebben ingestemd met het voorstel om het nu braakliggende tuintje in twee gelijke stukken op te splitsen. ‘Inmiddels hebben beide partijen het beheer van het door de gemeente aangeboden deel van de geveltuin aanvaard,’ schrijft de bestuurder over het moeizaam bereikte akkoord.

Het verdelen van het strijdperkje lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar kende een lange aanloop. Tot tweemaal toe dreigde het stadsdeel met het betegelen van de geveltuin om een einde te maken aan het hoog opgelopen conflict. Dat zorgde weer voor de dreiging met een kort geding door een van de buren en grote onrust bij natuur- en milieuorganisaties in de buurt die juist ijveren voor méér geveltuinen in de drukke stad.

Verhuizing op bel-etage

De strijd om de geveltuin begon drie jaar geleden met de verhuizing van de bewoners op de bel-etage. De nieuwe bewoners wilden aan de slag in de geveltuin, maar ontdekten dat het beheer daarvan ruim twintig jaar geleden in handen was gegeven van een buurvrouw met groene vingers op de eerste etage. Die gaf de nieuwkomers meteen na hun aankomst te verstaan dat zij niet van plan was haar mini-oase over te dragen.

Een schriftelijk verzoek om hulp maakte het stadsdeel partij in het conflict. “Onze juristen hebben zich grondig verdiept in de zaak, maar zij kwamen er ook niet uit,” vertelt stadsdeelvoorzitter Vink in een toelichting. “Het bleek een ingewikkelde kwestie. Omdat de buurvrouw van de eerste etage ook het souterrain huurt, is zij ook belanghebbende. Juridisch kwamen we er gewoon niet uit. Beide partijen bleken recht van spreken te hebben.”

In het trappenhuis werd inmiddels alleen nog via advocaten gecommuniceerd. Ook Vink slaagde er niet in beide partijen samen aan tafel te krijgen voor een gesprek. Er werd een ervaren mediator naar voren geschoven, maar al snel bleek dat aan dit dossier geen eer te behalen viel. Ook de rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente bood zijn diensten als bemiddelaar aan, ook deze poging tot interventie bleef zonder resultaat.

Duurste geveltuin van de stad

Vink: “We hebben vervolgens geprobeerd de partijen zelf afspraken te laten maken. Dat lukte niet omdat over en weer voorwaarden werden gesteld waar de andere partij niet mee wilde instemmen. Maar het werd wel duidelijk dat beide buren erkenden dat de ander een belang had bij het beheer van de geveltuin. Toen wij met een voorstel kwamen om de tuin dan maar te splitsen, bleek dat voor beide partijen een aanvaardbare oplossing.”

Of de strijdbijl nu werkelijk is begraven in de geveltuin, is de vraag. De stadsdeelvoorzitter spreekt de hoop uit dat deze kwestie in elk geval in opgelost. “We hebben als gemeente onevenredig veel tijd en moeite in deze geveltuin gestoken. Dat geldt voor het bestuur, voor onze ambtenaren, voor onze huisadvocaat. Als je alle mensuren bij elkaar optelt, is dit waarschijnlijk de duurste geveltuin van de stad. Ik mag hopen dat al die inspanningen niet voor niets zijn geweest.”