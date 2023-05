Mindervalide reizigers in de knel door langdurig kapotte liften op stations: ‘Kom perron niet op of af’

Door langdurig kapotte liften en roltrappen kunnen mindervalide reizigers slecht gebruik maken van het ov. Beeld Jakob van Vliet

Het was het afgelopen jaar een pijnlijk bekend beeld op Amsterdamse stations en bij metro- en tramhaltes: haperende liften en roltrappen, buiten gebruik en tot nader order afgesloten. Onder andere metrostation Noorderpark, tramhalte Rietlandpark en station Sloterdijk waren weken- of maandenlang slecht of soms zelfs niet bereikbaar voor mindervalide reizigers.

Zo ondervindt ook Jennifer Brouwer, die slechtziend is en een chronische ziekte heeft. Ze zegt op Amsterdamse stations en haltes vaak ‘voor Jan met de korte achternaam naar de lift te lopen’, omdat die stuk blijkt te zijn. “Dan moet ik lopen en mis ik vaak mijn aansluitende tram. Maar ik kan in ieder geval nog lopen en altijd alsnog de trap nemen, voor mensen met een rolstoel houdt het in dat je eerst naar een ander station moet omdat je het perron niet op of af komt.”

Brouwer wordt er wanhopig van. “Ik voel me steeds minder begrepen door de overheid, want die wil dat we met het ov gaan, maar dat is duur en ontoegankelijk voor mindervalide mensen. Op de busjes die we vroeger konden bestellen wordt bezuinigd en dan woon ik ook nog eens in Nieuw-West, waar weinig ov is.” Brouwer onderneemt hierdoor minder, omdat ze niet weet of ze ergens wel kan komen. “We moeten meedoen in de maatschappij, maar dat is zo niet mogelijk.”

Vandalisme

Het slechte nieuws is: aan de situatie lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Grootste struikelblok bij de reparaties is vaak een materiaaltekort, zegt een woordvoerder van het GVB. “Het gaat vaak om oudere liften waarvoor vervangend materiaal steeds lastiger te vinden is.” Zo werd de lift van metrostation Noorderpark vorig jaar afgekeurd vanwege slijtage aan de tractiekabel. Hij was hierna wekenlang buiten gebruik omdat het lang duurde voordat het specifieke onderdeel er was.

En bij de lift naar tramhalte Rietlandpark zorgde een gescheurde plunjerbuis er – na eerdere lange storingen – voor dat het vervangen van de gehele lift uiteindelijk de enige optie was. Aangezien dit mede door aanbestedingsregels niet van de ene op de andere dag gebeurde, werd besloten een noodlift neer te zetten. In totaal duurde het negen maanden voordat mindervalide reizigers weer gebruik konden maken van de tramhalte.

Daarnaast zijn liften volgens het GVB ook regelmatig buiten werking door vandalisme; het aantal vernielingen zou sinds corona zijn toegenomen. Bij glasschade moet een lift uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld worden stilgezet; het speciale glas dat in liften wordt gebruikt heeft ook nog eens een lange levertijd, wat de herstelwerkzaamheden weer vertraagt.

Een woordvoerder van Cliëntenbelang Amsterdam – dat tot doel heeft de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijk beperking te verbeteren – zegt dat ze het probleem van slecht bereikbare stations al jaren aankaarten, met wisselend succes. “Bij de vorige wethouder is het echt nodig geweest dat we op dat niveau het gesprek aangingen. Dat erkend werd dat je als mindervalide slecht gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Hierdoor is er bijvoorbeeld op Rietlandpark een tijdelijke lift gekomen.”

Niet waterdicht

Ook de NS kampt met liften en roltrappen die langere tijd buiten gebruik zijn: zo was de lift op station Sloterdijk richting de bushaltes enkele maanden stuk. En ook op Centraal Station en Station Bijlmer Arena zijn enkele roltrappen al dagenlang in storing. Allemaal worden ze gerepareerd, maar het duurt langer dan de NS zou willen, aldus een woordvoerder.

De NS herkent de problemen die het GVB schetst, en noemt ook personeelsgebrek bij onderhoudsbedrijven als reden voor het feit dat liften en roltrappen soms lang buiten gebruik zijn. “Wij vinden dit uiteraard heel vervelend voor onze reizigers,” aldus de woordvoerder. “Reizigers die afhankelijk zijn van een lift kunnen reisassistentie van NS aanvragen zodat zij nog steeds zelfstandig kunnen reizen.”

Bij Amsterdamse liften lijkt ook nog een ander probleem mee te spelen. “Veel van de besturingskasten die in de liftschachten zijn geplaatst zijn niet waterdicht,” legt een woordvoerder van GVB uit. En omdat liftschachten vaak de laagst gelegen punten van stations en haltes zijn, worden ze een verzamelbak voor regenwater. Als er te veel water in de liftschacht staat, moet die worden stilgezet. Volgens de woordvoerder is er bij de stationsontwikkeling vaak ‘onvoldoende rekening gehouden met de overvloedige regenbuien die vanwege klimaatverandering vaker voorkomen’.

Ook bij de roltrappen van de gloednieuwe fietsenstalling voor Centraal Station spelen dergelijke problemen: de roltrappen, die niet overdekt zijn, zijn volgens de gemeente gevoelig voor regen, waardoor ze er om de haverklap uit liggen. Wanneer de problemen opgelost zijn, is nog niet bekend.

“We worden van dit soort problemen niet blij,” aldus de woordvoerder van Cliëntenbelang. “Het GVB en de NS moeten ervoor zorgen dat liften en roltrappen zo snel mogelijk worden gerepareerd en klanten snel worden geïnformeerd als iets niet werkt op een station of halte. Met de huidige techniek moet het mogelijk zijn als mindervalide een vervangende reisplanner te krijgen als er iets niet werkt op een station.”

