Minderjarige verdachte zwijgt over liquidatie Itzhak Meiri

Politie doet onderzoek in de Wieringerstraat in Amstelveen nadat daar op 22 december 2021 crimineel Itzhak Meiri is doodgeschoten. Beeld Jean-Pierre Jans

“Dit is wel je moment vandaag,” zegt de rechter. “Dit is jouw kans om jouw versie te geven op wat de politie denkt.”

Tegenover haar zit de 17-jarige F.M. Hij zegt dat hij de importantie van het moment begrijpt, maar toch wil hij zijn kant van het verhaal niet geven.

Hoewel hij nog minderjarig is wordt zijn strafzaak in het openbaar behandeld. Dat is ongebruikelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt F.M. ervan de schutter te zijn geweest bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Itzhak Meiri. Op 22 december vorig jaar werd Meiri, nadat hij bij de tandarts was geweest, doodgeschoten in Amstelveen. F.M. was 16 jaar oud ten tijde van de moord.

Inslaande kogel

De recherche vond een baken onder de BMW van Meiri. Dat baken bleek in contact te staan met een telefoon van de toen 20-jarige Jesus T.A. die een dag later werd aangehouden. Hij reed op dat moment rond in de gehuurde auto die ook bij de moord zou zijn gebruikt. In januari pakte de politie verdachte M. op.

“Meneer Meiri had geen schijn van kans die dag”, concludeert de rechter. “En het is een wonder dat er die dag niet meer slachtoffers zijn gevallen.”

Twee meisjes op een schommel zagen de moord voor hun ogen gebeuren. Een vrouw die in een flat verderop achter haar bureau zat, hoorde een kogel op een meter boven haar inslaan.

“Wil jij daar iets over zeggen F.M., over die schietpartij in Amstelveen?” vraagt de rechter. “Zwijgrecht,” zegt hij.

In de rechtbank wordt vervolgens een rapnummer afgespeeld dat hij na de moord gemaakt zou hebben. “Ze willen weten wie die dader is. Shit, van mij krijgen ze no comment,” schalt het door de rechtbank.

Geld

Medeverdachte Jesus T.A. heeft zijn rol bij de moord bekend. Hij geeft iets meer inzicht in de gebeurtenissen voorafgaand aan de moord. Hij is, naar eigen zeggen, benaderd via sociale media. ‘Wil je auto rijden? Dan kan je wat verdienen,’ was hem op Snapchat gevraagd door iemand die zichzelf Bulldog noemde.

De rechtbank wil weten waarom hij op het voorstel is ingegaan. “Ik vond geld belangrijk, ik wou de nieuwste spullen hebben. Ik dacht er niet over na,” zegt hij met zachte stem.

Wie de opdrachtgever was, wil hij niet zeggen. Net zomin als hoeveel hij betaald heeft gekregen.

Na de moord beschikte F.M. over veel geld. Hij kocht een Monclerjas van 1200 euro en een nieuwe iPhone.

“Ons leven is verwoest,” zegt de weduwe van Itzhak Meiri in haar slachtofferverklaring. “Door twee losers die voor beetje rotgeld iemand doodschieten.”

Een dochter van Meiri vraagt de rechtbank om een streep te zetten onder de ‘toename van de criminaliteit door dit soort jongeren’.

Bij de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden zegt Jesus T.A. dat hij vindt dat hij straf verdient. “Ik heb iets slechts gedaan.”

De rechter vraagt aan F. M. of hij nog iets wil zeggen voordat zijn persoonlijke omstandigheden, achter gesloten deuren worden behandeld. Het antwoord is; nee.

Donderdag maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen in de zaak bekend.