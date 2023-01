Minderjarige gewond bij geweldsincident in Oost

Beeld Joris van Gennip

Het incident vond rond 12.20 uur plaats. Over de exacte toedracht bestaat onduidelijk. Bij AT5 zegt de schooldirecteur van het Cburg College, waar het slachtoffer leerling is, dat het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Daarbij zou het slachtoffer door ‘een vuist of een scherp voorwerp’ zijn geraakt. Volgens de woordvoerder van de politie gaat het om een steekpartij.

Twee ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. Een woordvoerder van de politie meldt dat het slachtoffer ‘goed aanspreekbaar’ naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de schooldirecteur is het slachtoffer slechts voor controle naar het ziekenhuis gegaan.

In de buurt kon de politie een minderjarige verdachte aanhouden. Hoe oud die persoon is en wat de leeftijd van het slachtoffer is, wil de politie vanwege zijn leeftijd niet zeggen.