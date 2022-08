Minder wagens in de straat: bewoners De Pijp starten zelf deelautoprogramma

De feestelijke start van Elektrisch Deelrijden de Pijp (EDdePijp), op woensdagavond. Beeld Joris van Gennip

Met de auto is om te beginnen helemaal niets mis. Sterker nog: de compacte Skoda ziet er schoner en gelikter uit dan de meeste auto’s in de Tweede Jan Steenstraat. Bovendien is het een elektrische wagen. Maar het grootste voordeel is dat de auto dienst zal doen voor een hele zwik aan bewoners van de Hemony- en Willibrordusbuurt in de Pijp. Deelvervoer dus.

De deelauto als verschijnsel is niet nieuw. Wat het initiatief in de twee behoorlijk autorijke buurten bijzonder maakt, is dat het voor en door bewoners in de steigers is gezet. Inmiddels hebben 120 mensen zich aangemeld bij Elektrisch Deelrijden de Pijp (EDdePijp).

Wat het moet opleveren? Minder parkeerplekken, minder auto’s, minder zoekverkeer. Bas Groot is een van de initiatiefnemers en woensdagavond aanwezig bij de officiële start van de samenwerking tussen buurt, gemeente, stadsdeel en autoverhuurder Diks. “Deelauto’s zijn het middel. Het doel is een buurt die minder wordt gedomineerd door auto’s en een leefbare buurt.”

Paradoxaal

De deelauto’s vormen ergens een paradoxaal element in de plannen. Want er moeten eerst auto’s bij voordat er auto’s kunnen verdwijnen. “Mensen moeten vertrouwen hebben dat ze van een deelauto gebruik kunnen maken, voordat ze hun eigen auto de deur uitdoen. Daarom is het plaatsen van zes deelauto’s door Diks een eerste belangrijke stap in het proces.”

Uiteindelijk moet het initiatief bewoners verleiden tot het wegdoen van hun auto én de parkeervergunning. Voor iedere vijf ingeleverde vergunningen verdwijnen er straks vier parkeerplaatsen. Groot: “Hierdoor zorgt de overstap naar deelvervoer voor verbeterde openbare ruimte, zonder dat de parkeerdruk verhoogd wordt.” De invulling van de vrijgekomen ruimte wordt bepaald door de buurt.

Stadsdeelbestuurder Bart Vink is enthousiast over het initiatief. De D66’er maakt zelf al meer dan twintig jaar gebruik van deelauto’s, al is dat vooral voor kortere ritjes. “Als ik langer wegblijf wordt het interessanter om een auto te huren. Ik vind het een mooie gedachte, juist omdat het van bewoners zelf komt. De gemeente legt bewoners al genoeg op.”

Eerst zien, dan geloven

Het is vooralsnog slechts een eerste stap: tot het inleveren van parkeervergunningen is het nog niet gekomen. Ook Groot zelf heeft nog steeds een eigen auto voor de deur. “Ook ik wil eerst eens goed zien hoe dit gaat, of een deelauto voor mij echt een alternatief zou zijn.”

Als het aan de cijfers ligt, twijfelt Groot echter niet. Hij heeft met de andere initiatiefnemers een kostencalculator ontwikkeld waarop twijfelaars kunnen uitrekenen voor welke gebruikers een eigen auto stiekem heel erg duur is. “Auto’s hebben enorm veel verborgen kosten. Het is niet alleen benzine, maar ook verzekering, belasting en de kosten van de parkeervergunning.”

Als voorbeeld noemt Groot iemand die vier keer per maand met de auto naar Wijk aan Zee gaat. “Zo’n ritje kost je met een gemiddelde auto dan ongeveer 75 euro per keer. Voor soortgelijk gebruik zou het interessant kunnen zijn om mee te doen aan dit initiatief.”

De meeste aanwezigen zijn uiteraard enthousiast over het plan. Buurtbewoner Boudewijn Rückert kampt nog met gemengde gevoelens, zegt hij. Een eigen auto voor de deur voelt voor hem prettig. “Veel hangt af van je eigen gebruik. Als de auto vooral stilstaat, kan het zeer zeker een idee zijn om gebruik te maken van deelvervoer. Maar ik gebruik mijn auto misschien net te regelmatig. Ik moet er nog even over nadenken.”