Minder vluchten van en naar Schiphol, maar wel meer klachten over vliegtuigherrie

Er werden in 2021 250.000 vluchten minder uitgevoerd dan in 2020, het eerste conronajaar. Beeld Paul van Riel/ANP

Die groei van het aantal klachten is opmerkelijk, aangezien er vorig jaar nog weer 11 procent minder werd gevlogen dan in het eerste coronajaar. Al met al werden er 250.000 uitgevoerd, de helft van het maximum aantal vluchten dat op Schiphol is toegestaan, een grens die in 2019 bijna werd bereikt.

Klachtendienst Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) wijt de groei aan het langdurige onderhoud van de Polderbaan. Die was begin 2021 ruim vier maanden buiten gebruik, wat langer was dan gepland.

Daardoor moesten andere banen van Schiphol, waarvan de vliegroutes over dichtbevolkter gebied voeren, vaker worden gebruikt. Vooral het aantal klachten over vluchten van en naar de Zwanenburgbaan van Schiphol nam toe maar ook het aantal klachten over vluchten van en naar de Buitenveldertbaan groeide. De vliegroutes van en naar die baan voeren over Amsterdam en Amstelveen.

Eerder al constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat, ondanks de afname van het aantal vluchten, de geluidsgrenzen bij de Buitenveldertbaan vorig jaar werden overschreden.

Veelklagers

Als vanouds was ook vorig jaar een kleine groep klagers verantwoordelijk voor een groot deel van de klachten: 61 klagers dienden 105.000 vliegklachten in. Dat waren er bijna evenveel als alle klachten van de overige 7700 klagers. BAS registreert hun klachten apart omdat anders een vertekend beeld zou ontstaan.

Wel blijkt een deel van de klachten over hinder door vliegverkeer van en naar Schiphol niet meegerekend te kunnen worden. Bijna 7000 klachten kwamen binnen bij het meldpunt voor hinder van Rotterdam Airport.

De meeste klachten kwamen over de viermotorige Boeing 747, een van de grootste vliegtuigen op de luchthaven maar ook een van de oudste. Terwijl het aantal vluchten met deze lawaaimaker een kwart slonk, verdubbelde het aantal klachten erover.

KLM zette haar passagiersjumbo’s in 2020 aan de kant, maar dochtermaatschappij Martinair vliegt nog met de vrachtversie van dat toestel, evenals een aantal andere cargomaatschappijen. De meeste klachten betroffen een vrachtvlucht van Singapore Airlines die zomer vorig jaar tegen half vier ’s nachts van Schiphol vertrok en 48 klachten opleverde, voornamelijk uit Amstelveen.

Over de nieuwste vliegtuigtypes, zoals de Boeing 787 Dreamliner van KLM of de Embraers van KLM Cityhopper kwamen per vlucht het kleinste aantal klachten binnen.

Niet meegerekende klachten

De onafhankelijke klachtendienst BAS is niet onomstreden. In 2019 bleek dat de website van de instelling onveilig was, waardoor gegevens van gebruikers niet goed beschermd waren. Daarop werd de klachtenregistratie maandenlang vrijwel stilgelegd. Vorig jaar bleek bovendien dat een aantal klachten ten onrechte niet was meegerekend.

Actiegroep Schipholwatch, Greenpeace en Milieudefensie hebben uit onvrede met BAS, dat volgens hen wordt aangestuurd door Schiphol, vorig jaar een eigen klachtensite opgezet. Daar zijn sinds juli 2021 volgens de oprichters ruim 100.000 klachten over het luchtvaartverkeer binnengekomen. Die klachten waren uit het hele land afkomstig.

De klachtencijfers van BAS dienen voor Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland mede als basis voor maatregelen om de overlast van het vliegverkeer te beperken. In de groeiplannen van het kabinet voor Schiphol bepaalt het aantal klachten straks ook of de luchthaven kan groeien.