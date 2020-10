Minder vacatures, meer werklozen: arbeidsmarkt Amsterdam hard geraakt door coronacrisis

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Sinds het coronavirus rondwaart, is het aantal vacatures in en om Amsterdam met 40 procent teruggelopen. Landelijk daalde dit met 29 procent.

De economische gevolgen van de pandemie werken ook door in hogere werkloosheid. Het aantal geregistreerde werkzoekenden lag in augustus voor de Amsterdamse regio 13 procent hoger dan vorig jaar. Die stijging is het dubbele van de rest van het land, waar het gemiddeld 6,5 procent hoger uitkwam.

In onderzoeken van onderzoeksbureau SEO en het UWV werd eerder al voorspeld dat de Amsterdamse economie harder getroffen zou worden. In deze regio werken simpelweg meer mensen in sectoren die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, zoals de horeca, het toerisme en de zakelijke dienstverlening. Nu komt dit voor het eerst daadwerkelijk terug in cijfers over de regionale arbeidsmarkt.

Wel merkt het UWV op dat de snel oplopende werkloosheid niet in volle omvang te zien is in de uitkeringsstatistieken voor de WW of de bijstand. In de WW ziet het UWV los van de piek in april geen explosieve stijging, zelfs al steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot-Amsterdam sinds het einde van 2019 met 33 procent naar 27.000. Ondanks dat WW’ers na verloop van tijd doorstromen naar de bijstand is het aantal bijstandsgerechtigden in de regio vooralsnog maar met 1 procent gestegen.

Harde klap

Maar dat betekent volgens het UWV allerminst dat de impact wel meevalt. De harde klap voor de arbeidsmarkt is nog niet tot de cijfers doorgedrongen. Dat begint er al mee dat veel werkgevers nog overeind worden gehouden met steunmaatregelen. Dat veel zzp’ers al zonder werk zitten, is dan weer niet te zien in de WW-statistieken omdat zij deze werkloosheidsuitkering niet krijgen.

Onder zzp’ers en andere flexwerkers vallen de hardste klappen. Zij zijn ook nog eens oververtegenwoordigd in zwaar getroffen sectoren binnen deze regio als de cultuur, de taxibranche en zakelijke dienstverlening. Het UWV vraagt zich hardop af of de werkgelegenheid overeind blijft als de Tozo-steun van het kabinet afloopt.

Ook heeft de uitkeringsinstantie zorgen over jeugdwerkloosheid. Op zoek naar besparingen bedanken bedrijven vaak eerst flexwerkers voor hun diensten met daarbij relatief veel jongeren. Het UWV ziet omscholing als een mogelijke oplossing, door jongeren aan werk te helpen in sectoren waar nog veel kansen liggen, zoals de techniek.

Als de steunmaatregelen aflopen en de economie verder krimpt, zullen ook meer oudere werknemers met vaste contracten worden geraakt, waarschuwt het UWV. ‘Dat is nu al te zien.’

Maar vooralsnog is het UWV vooral bezorgd om jongeren, flexwerkers en Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verdringing van mensen zonder diploma’s ligt op de loer als werkgevers het voor het uitzoeken krijgen.

De omslag is hier dramatischer dan in andere regio’s omdat werkgevers hier tot vorig jaar in veel sectoren de grootste moeite hadden om geschikt personeel te vinden. Voor het eerst in jaren heeft Amsterdam geen krappe arbeidsmarkt meer. Dat de coronaklap rond Amsterdam en Schiphol harder aangekomen is dan in andere delen van het land blijkt ook hier. De arbeidsmarkt in regio’s als Zuid-Oost Brabant, Utrecht en Zeeland geldt nog wel als krap.