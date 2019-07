Minder treinen van en naar Centraal Station door storing

Door de storing werken de wissels aan de westkant van het station niet. De reparatie duurt naar verwachting tot 12.00 uur.

Reizigers mogen op vertoon van hun kaartje gratis met de metro naar andere stations in de stad reizen, meldt de politie op Twitter.

