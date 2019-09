Minder treinen tussen Amsterdam en Schiphol door defect spoor

Het treinstation op Schiphol. Beeld ANP

Volgens ProRail is slechts een van de twee sporen in gebruik. Een woordvoerder bevestigt dat dit grote impact heeft op het treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol. “Normaal rijden er zo’n vijftien treinen per uur over dat traject. Op dit moment rijdt er in veel gevallen maar eentje. We moeten alles handmatig omzetten.”

“We laten zo veel mogelijk treinen rijden, maar mensen moeten rekening houden met grote vertragingen en enorme drukte,” vervolgt hij. Het defect is geconstateerd bij een inspectie van het spoor. Daar bleek sprake van dusdanig veel slijtage dat er onmiddellijk herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden.

Bij die werkzaamheden moeten onderdelen worden vervangen en wordt er gelijmd. Het uithardingsproces van die lijm duurt naar verwachting nog tot woensdagochtend half 6.