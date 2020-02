De intercity direct op station Rotterdam Centraal. Beeld Hoogveld Bart

Dat meldt de NS. Met het oog op de harde wind wil de vervoerder de Hogesnelheidslijn minder belasten.

Het KNMI heeft zondag voor bijna heel Nederland code geel afgegeven. Er is kans op zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur. Het weerinstituut verwacht dat de windkracht in de loop van de middag afneemt.