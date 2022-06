Minder treinen op zondag tussen Amsterdam en Rotterdam door gebrek aan personeel

Beeld ANP

De NS ondervindt de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, aldus de vervoerder in een verklaring over de maatregelen.

Zondag zullen er in elk geval minder treinen ingezet worden op de volgende trajecten: Amsterdam Centraal – Rotterdam Centraal (via de hogesnelheidslijn), Den Haag Centraal – Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal – Utrecht Centraal, Eindhoven Centraal – Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal – Lelystad Centrum.

Vanaf maandag gaat NS per week vooraf bepalen of het nodig is om op een aantal trajecten minder treinen te rijden. Bij de aanpassingen zegt de vervoerder er rekening mee te houden dat er zo weinig mogelijk reizigers last van hebben. ‘Door een tekort aan collega’s hebben we de afgelopen dagen een aantal treinen op het laatste moment niet kunnen rijden. Dat willen we deze zomer zoveel mogelijk voorkomen,’ laat de NS via de website weten.

Een van de maatregelen is dat er de komende weken minder intercity’s rijden in de spits tussen Enkhuizen en Amsterdam. Ook gaan er minder Intercity Direct-treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Verder gaat de tienminutentrein minder vaak per uur.

