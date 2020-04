Minder reizigers toegestaan op de pont over het IJ

Beeld ANP XTRA

Het GVB kreeg meldingen van reizigers die het te druk vonden op de pont. “In eerste instantie hadden we gerekend met vloeroppervlakten van de pont. Maar we hielden onvoldoende rekening met bijvoorbeeld obstakels en de ruimte die een persoon inneemt,” vertelt een woordvoerder.

Daarom heeft het GVB, in samenwerking met de gemeente, besloten om het maximaal aantal reizigers op de IJveer 50 terug te schroeven van 80 naar 55 en op de grotere veerponten van 95 naar 65 (IJveer 60).

Politie

Medewerkers moeten zorgen voor instapbegeleiding bij het Buiksloterwegveer. Dit gebeurt op werkdagen tijdens de spits en in de weekenden van 12.00 tot 19.00 uur. “Vier mensen geven het seintje aan de schipper als de pont kan vertrekken,” aldus de woordvoerder. Als het toch te druk wordt, dan kunnen schippers de verkeersleiding van het GVB inschakelen, die daarna kan besluiten om contact te leggen met de politie.

Het GVB wijst reizigers ook op de eigen verantwoordelijkheid: “Afstand houden is belangrijk. Verspreid je zo goed mogelijk over het schip. En als als de pont vol is, blijf dan wachten op de volgende. Die komt binnen 4 tot 6 minuten. En neem het openbaar vervoer alleen als het noodzakelijk is.”