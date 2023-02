Minder papierafval en ruim 135.000 euro besparing door ja/ja-sticker in Amsterdam

Amsterdammers moeten sinds 2018 aangeven dat ze wél folders willen ontvangen, door middel van de ja/ja-sticker. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van milieueconomen Thijs Endendijk en Wouter Botzen van het Instituut voor Mileuvraagstukken van de VU, dat gepubliceerd werd in wetenschappelijk tijdschrift Environmental Economics and Policy.

Amsterdammers moeten sinds 2018 uitdrukkelijk aangeven dat ze ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen willen ontvangen, door middel van de ja/ja-sticker. Voordien moesten bewoners juist een sticker op de brievenbus plakken als ze géén reclame wilden. Dat was de nee/nee-sticker. Met de invoering van de nieuwe sticker wilde het stadsbestuur papierverspilling terugdringen.

55 procent van de Amsterdammers had in het oude systeem geen sticker op de brievenbus en ontving destijds ongeadresseerde post. In het nieuwe systeem kiest 15 procent van de Amsterdammers voor een ja/ja-sticker. De ongeadresseerde folders gaan op dit moment alleen nog naar die inwoners.

Miljoenen besparing

Door de afname van papierafval bespaart Amsterdam geld op het verzamelen, transporteren en recyclen ervan. Als heel Nederland zou overstappen op de ja/ja-sticker, zou daarmee volgens Endendijk en Botzen tussen 14 en 30 miljoen euro per jaar bespaard worden. In de meeste Nederlandse gemeenten wordt de nee/nee-sticker echter nog gebruikt.

Het invoeren van de ja/ja-sticker zorgde in 2018 ook voor discussie. Folderbedrijven streden lange tijd tegen de nieuwe sticker, uit angst voor omzetschade voor winkeliers. Na een rechtszaak en een hoger beroep in 2019 kreeg Amsterdam in september 2021 gelijk bij de Hoge Raad, omdat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft bij het beperken van (potentieel) afval.

