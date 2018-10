Minder ontruimingen Amsterdamse kraakpanden

Dit blijkt uit antwoorden van burgemeester Femke Halsema op vragen van VVD, Forum voor Democratie en CDA. Deze partijen wilden opheldering over het Amsterdamse kraakbeleid en deden navraag naar het aantal kraken in de stad.



Uit het overzicht van de gemeente blijkt dat in 2017 45 panden zijn ontruimd, de meesten in Zuid (13) en Centrum (9). Een jaar eerder waren dat er nog 33.



Afname

Dat is een afname in vergelijking met de jaren daarvoor. In 2015 waren 220 adressen ontruimd, de meeste in Centrum: 65, waarvan 48 op conto kwamen van de Tabakspanden in de Spuistraat. Dat jaar werd ook een woonblok in de Ruysdaelstraat ontruimd, goed voor 47 adressen.



In de jaren 2011 tot 2015 shommelt het aantal ontruimingen tussen de 128 en 142. In 2010, het jaar waarin het kraakverbod inging, werden op 89 adressen plus één woonblok de krakers op straat gezet.



De gemiddelde duur van een kraak is ook gedaald, van bijna zes maanden in 2010 tot twee maanden in 2017.



Procedure

In De Telegraaf klaagde corporatie Stadgenoot over de lange tijd die het duurde voordat tot ontruiming werd overgegaan, soms zes maanden. Volgens Halsema kan het Openbaar Ministerie direct na een aangifte tot ontruiming overgaan. Dat kan na zeven dagen al. Als de krakers een kort geding aanspannen, dan duurt deze procedure maximaal acht weken.



Stadgenoot deed in sommige gevallen pas na een maand aangifte of stuurde de benodigde stukken pas na drie maanden op. Anders was de ontruiming binnen acht weken geklaard, aldus Halsema.