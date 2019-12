Minder ongelukken sinds snorfiets op rijbaan rijdt

Snorfietsers moeten sinds 8 april op de rijbaan in Amsterdam Beeld ANP

Het aantal ongelukken met snorfietsen is in een jaar gedaald van 94 naar 29. Het gaat hierbij om het aantal ongelukken in de periode april tot en met oktober vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken, is in die periode gedaald: van 186 vorig jaar naar 114 dit jaar.

Dat blijkt uit cijfers afkomstig uit de langverwachte evaluatie van de maatregel die 8 april werd ingevoerd. Binnen de Ring A10 rijden snorfietsen op de meeste wegen op de rijweg, daarbij is het dragen van een helm verplicht.

De maatregel was nodig vanwege de toegenomen populariteit van de snorfiets. Samen met het toenemende fietsgebruik leidde dit vooral op smalle fietspaden tot onveilige situaties en een steeds slechtere doorstroming omdat snorfietsen vaak niet konden inhalen, maar dit wel probeerden.

Daling aantal snorfietsen

Een belangrijk deel van het succes van de maatregel lijkt ’m te zitten in het feit dat het aantal snorfietsen is gekelderd. Telde Amsterdam in januari 2018 nog 37.000 geregistreerde snorfietsen, in oktober dit jaar zijn er daarvan nog maar 26.000 over. Het aantal verplaatsingen per snorfiets in de stad daalde nog steviger: dat nam af met ongeveer 50 procent.

Dit lijkt in lijn met de prognoses van de gemeente. Ruim twee jaar geleden werd ingeschat dat een derde van alle snorfietsrijders het vervoermiddel weg zou doen. Nog eens een derde zou overstappen op de brommer. Uit de recente tellingen blijkt dat het aantal verplaatsingen in de stad per brommer is gestegen met 16 procent. De gemeente denkt dat deze stijging voor rekening komt van overstappende snorfietsrijders.