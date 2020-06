Minder nachtvluchten Schiphol: ‘Het is niks, een belofte van lang geleden’

KLM krijgt 3,4 miljard noodsteun van het kabinet, mits het zich aan een aantal voorwaarden committeert. Zo moet het aantal nachtvluchten rondom Schiphol teruggeschroefd worden. Bewonersactiegroepen en milieuorganisaties zijn niet tevreden: ‘In één woord: dramatisch.’

Na weken onderhandelen kwam vrijdagochtend het nieuws naar buiten dat het kabinet KLM een noodsteun van 3,4 miljard geeft, in ruil voor meer macht. Een van de voorwaarden waar de luchtvaartmaatschappij zich aan moet houden? Het aantal nachtvluchten rondom Schiphol moet significant omlaag; van 32.000 naar 25.000 per jaar.

Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuijzen benadrukte: “Omwonenden willen meer rust in de nacht.” Toch staan bewonersactiegroepen en milieuorganisaties niet allemaal te springen om het nieuws.

Platform Vliegoverlast Amsterdam

Voorzitter Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam staat niet achter de plannen. “In één woord: dramatisch.” Hij wijst erop dat deze afspraken al eerder zijn gemaakt, maar ‘toen heeft KLM zich er gewoon niet aan gehouden’. “We spreken nu hetzelfde af als toen.”

Het platform pleit niet voor een geheel verbod op vliegen, maar 25.000 nachtvluchten vinden ze nog steeds veel te veel. “Je wordt gewoon gestoord in je slaap. Zo ga je toch niet met je medemens om? Wat is nou belangrijker, de luchtvaart of de omwonenden?” En dan wordt er volgens de voorzitter ook nog eens geen rekening gehouden met de milieuafspraken gemaakt in Parijs. “Dit gaat ten koste van de natuur.”

Bewoners Omgeving Schiphol

De woordvoerder van Bewoners Omgeving Schiphol Matt Poelmans heeft gemengde gevoelens bij het nieuws. “Het is positief als er minder nachtvluchten zijn, maar we willen toe naar een situatie waarin er helemaal niet meer ’s nachts wordt gevlogen.”

Volgens Poelmans is er nu een vermindering van twintig procent, maar tien procent had al eerder uitgevoerd moeten worden. “We hebben slechte ervaringen met afspraken met de luchtvaart.” Hij vraagt zich af welke garantie ze nu hebben dat deze afspraken daadwerkelijk worden nageleefd.

Milieudefensie

Ook Milieudefensie sprong vrijdagochtend geen gat in de lucht bij het horen van het nieuws. “Het is eerst zien, dan geloven,” aldus woordvoerder Bram van Liere. Hij benadrukt dat de organisatie in principe voor minder nachtvluchten is, maar ‘deze voorspelling lijkt me nogal optimistisch’.

Volgens de woordvoerder hangt het ervan af of Lelystad Airport open gaat. “Ik ben hier nog niet van overtuigd.” De duurzaamheidsvoorwaarden van de staatssteun aan KLM zijn daarbij ‘flinterdun’ en ‘slecht nieuws voor het klimaat en de omwonenden’. “Het gaat de omwonenden niet alleen om de herrie en de luchtvervuiling, maar ook om de wetenschap dat ze hier zelf voor betalen.”

Vandaag had het kabinet duurzame voorwaarden kunnen stellen aan de staatssteun aan de KLM. Maar daar koos ze niet voor. Met de 3.4 miljard steun mag KLM blijven vervuilen.



Wat zou jij doen, als je het voor het zeggen had?

SchipholWatch

Woordvoerder Alfred Blokhuizen van actiegroep SchipholWatch noemt de afspraken simpelweg ‘bedrog’. “Het is een belofte van lang geleden. Het is niks. Die afname van het aantal nachtvluchten was al beloofd.”

De actiegroep pleit voor een compleet verbod op nachtvluchten, net als in Frankfurt. Volgens Blokhuizen worden de omwonenden met deze afname van KLM-vluchten namelijk niet geholpen. “Of ze worden elk half uur gestoord, of elke 35 minuten. Dat maakt geen verschil.”

Blokhuizen noemt het de zoveelste ‘Schipholpoging’. “Dit is het resultaat van polderen.” De groep gaat verder actie voeren. “Als het even kan, gaan we ook procederen.”

Greenpeace

Ook Greenpeace is niet blij met de gemaakte afspraken en noemt ze ‘volstrekt onvoldoende’. “KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op de oude voet verder,” zegt een woordvoerder.

“Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden nog steeds 25.000 keer per jaar ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.”