Minder erotische shows, ramen en budgethotels: zo wil Halsema de binnenstad aanpakken

De binnenstad moet weer van de Amsterdammers worden, niet alleen van toeristen. Beeld Marc Driessen

Het is tijd om in actie te komen, schrijft burgemeester Femke Halsema in haar plannen voor de herboren binnenstad, die donderdag naar de raad zijn gestuurd. Hierin staan maatregelen om het drukteprobleem in de oude binnenstad aan te pakken, door branches die toeristen aantrekken te verkleinen. ‘We weten met elkaar wat we niet meer willen en we weten ook steeds beter wat voor binnenstad we wél willen.’

Halsema wil dat de binnenstad meer op een normale buurt gaat lijken, waar woningen niet voornamelijk aan toeristen worden verhuurd, waar winkels meer dan wafels met chocopasta verkopen, en waar de feesttoerist plaatsmaakt voor, zoals Halsema het omschrijft, ‘bezoekers die staan voor dezelfde kernwaarden als wij’.

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is het aantal sekswinkels, erotische theaters en bioscopen te verminderen, net als de toeristische horeca. Dit komt boven op het al eerder geuite voornemen om het aantal coffeeshop op de Wallen terug te brengen.

Het verbod op vakantieverhuur, dat nu in drie wijken geldt, wordt uitgebreid naar heel het centrum, zodra dit juridisch haalbaar is. Ook wil de burgemeester dat meer budgethotels, die de ‘prettoeristen’ onderdak bieden, een andere functie krijgen, bijvoorbeeld wonen.

Attracties verbieden

Een fonds of meer slagkracht voor de maatschappelijke vastgoedbedrijven NV Zeedijk of Stadsgoed NV moet de gemeente meer mogelijkheden geven in de binnenstad: bijvoorbeeld door panden met een toeristische winkel op te kopen en daar dan een buurtzaak in te zetten.

Op straat en op de markten komt minder ruimte om toeristische spullen en voedsel te verkopen, zegt Halsema. Ook is het de bedoeling om attracties op het water, zoals de Smoke Boat en de Red Light Striptease Boat te verbieden.

De plannen beperken zich niet tot de Wallen en ook niet tot restricties. Zo is het de bedoeling om beter en vaker afval op te halen, stegen te vergroenen, openluchtvoorstellingen mogelijk te maken op Oosterdok en culturele initiatieven te steunen.

De aanpak van de Amsterdamse binnenstad is een veelomvattend project, waarbij burgemeester Halsema doorgaans een stap zet, dan even afwacht hoe die valt en dan weer een stapje doet. Ze moet altijd zorgen voor voldoende draagvlak, niet alleen in de raad, maar ook onder binnenstadbewoners en -ondernemers. Zo langzamerhand groeit dat draagvlak. Diverse binnenstadbewoners pleiten al heel lang voor veranderingen. En in oktober stelden acht grote organisaties, met een achterban van duizenden ondernemers, een open brief op waarin ze Halsema vragen te voorkomen dat de verkeerde toeristen na de coronacrisis terugkeren in Amsterdam.

2025

Amsterdam&Partners, het voormalige stadsmarketingbureau, kwam ook met adviezen die moeten leiden tot minder overlastgevend toerisme. Een verbod op Airbnb was daar één van.

De aanpak van de binnenstad komt boven op andere plannen die in uitwerking zijn, zoals die om te komen tot een vermindering van het aantal bordeelramen en coffeeshops op de Wallen. Ook het tegengaan van drugscriminaliteit strekt zich uit tot het hart van Amsterdam.

Zo ontstaat al met al een behoorlijk pakket, met de kanttekening dat het nog wel even gaat duren voordat het historisch centrum daadwerkelijk zo vrijzinnig, leefbaar en groen is als het stadsbestuur dat voor ogen heeft. De burgemeester belooft zichtbare verbeteringen in 2025, als de stad haar 750-jarig bestaan viert.