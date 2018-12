Minder doden door geweld in 2018, wel heftigere liquidaties

1.

17 januari Een onbekende schiet de Amsterdamse crimineel Anass el Ajjoudi (29) in de Cornelis Springerstraat in De Pijp vier, vijf keer in zijn borst. Hij sterft op straat. De schutter springt in een lichtgekleurd busje dat later op de Buitensingel in Duivendrecht uitbrandt.



In het milieu heeft El Ajjoudi, 'Boeloeloe' of 'spook' in het Arabisch, een reputatie als klusjesman van de groep rond Benaouf A.