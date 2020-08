Minder dieren bij Dierenopvang Amsterdam

Tijdens de intelligente lockdown steeg de vraag naar kittens enorm. Beeld ANP

“Veel mensen werken nog steeds thuis,” zegt Jeanine Kornmann, woordvoerder van DOA. “Ze kunnen dus meer met hun dier bezig zijn. Ook gaan ze minder vaak op vakantie of ze nemen hun huisdier mee op een vakantie dichtbij huis.”

Normaal gesproken loopt het in de zomer storm bij DOA, waar plek is voor ongeveer vijfhonderd honden, katten en konijnen. Waar dat precies aan ligt is niet helemaal duidelijk. Veel mensen staan hun dier waarschijnlijk af omdat ze met vakantie gaan en ervan af willen, aldus Kornmann.

Dat is dit jaar dus anders. In augustus 2019 verbleven er 432 dieren in DOA, nu zijn dat er 347.

Impulsaankopen

Twee maanden geleden steeg de vraag naar huisdieren enorm. “Mensen hadden tijd en zaten meer thuis,” vertelt Rob Vermeer van Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan, waar met name katten worden opgevangen. “Ze wilden hun eenzaamheid opvullen met een kameraadje.” Katten die eerst moeilijk plaatsbaar waren, vonden tijdens de coronacrisis ineens toch een nieuw thuis.

Dit is niet alleen maar positief. Er zijn veel impulsaankopen gedaan. Vermeer: “Mensen denken dat katten zelfstandig zijn en beseffen niet dat ze ook aandacht nodig hebben.” De enorme stijging in vraag heeft bij DOA niet geleid tot meer plaatsingen. “Wij vragen goed door. Mensen moeten beseffen dat een kat 15 jaar oud kan worden, en een hond 10.”

Volgens Vermeer en Kornmann werden de meeste corona-aankopen dan ook niet gedaan in het asiel, maar via Marktplaats. Beide asielen vrezen dat de komende maanden weer meer dieren zullen worden aangeboden voor adoptie. “Sommige mensen die bij ons geen dier hebben kunnen aanschaffen zijn naar Marktplaats gegaan; die hebben nu wel een puppy. We hopen het natuurlijk niet, maar verwachten dat sommige van deze dieren over een tijdje weer bij ons terechtkomen.”