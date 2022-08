Minder cruiseschepen naar Amsterdam: sluis is door droogte niet meer 24/7 in bedrijf

In recordjaar 2018 meerden 180 cruiseschepen aan in Amsterdam. Beeld Nina Schollaardt

In plaats van de verwachte 130 cruiseschepen zullen deze zomer 'slechts’ 118 schepen aanmeren in Amsterdam. Dit heeft te maken met de aangepaste openingstijden van de zeesluis. Waar deze sluis normaal 24/7 open gaat, gebeurt dat nu alleen tussen 6.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds.

De beperkte bedrijfstijden zijn doorgevoerd vanwege de hoge verzilting in de Noordzee, veroorzaakt door de aanhoudende droogte. “Elke keer als de sluisdeuren opengaan vanaf de zee vloeit een enorme hoeveelheid zout het Noordzeekanaal in,” legt directeur Dick de Graaff van Cruiseport Amsterdam uit. “Door de sluis ’s nachts dicht te houden, proberen we dat te beperken.”

Hoelang de maatregel van kracht blijft, is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van het weer. Wel is duidelijk dat de maatregel grote gevolgen heeft voor de toeristische sector. Tien schepen van de rederijen Disney Cruises en Holland America konden het vaarschema niet meer aanpassen en wijken nu uit naar respectievelijk IJmuiden en Rotterdam. Twee andere cruiseschepen hebben hun bezoek aan Amsterdam volgens De Graaff eerder al gecanceld om andere redenen. Elk schip heeft zo’n 2000 passagiers aan boord.

Tijdens de coronacrisis daalde het aantal cruises dat Amsterdam aandeed fors. Het verwachtte aantal van dit jaar, 118 schepen, is vergelijkbaar met de cijfers van 2019, het jaar voor de pandemie uitbrak. Het record stamt uit 2018, toen kwamen in de zomer maar liefst 180 cruiseschepen naar de hoofdstad.

