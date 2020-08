Minder corona in rioolwater Amsterdam: voor het eerst in een maand

De concentratie van het coronavirus in het Amsterdamse rioolwater is afgelopen week licht gedaald, voor het eerst in een maand. Dat kan erop wijzen dat ook het aantal besmettingen zal afnemen.

KWR, een kennisonderneming in de watersector, verricht al sinds eind februa­ri metingen van onder meer het Amsterdamse rioolwater. Daarbij wordt de concentratie erfelijk materiaal van het coronavirus gemeten. Die concentratie is een maat voor de besmettingsgraad onder de bevolking.

Volgens Hans Ruijgers van KWR is er een duidelijk verband gebleken tussen de mate waarin het virus voorkomt in het rioolwater en het aantal registraties bij de GGD en het aantal ziekenhuisopnames. “De rioolwatercurve ‘reageert’ ongeveer een week eerder dan de andere twee. Dat is niet zo verrassend, want met het coronavirus besmette personen hebben de eerste dagen geen symptomen, maar scheiden het virus via de ontlasting wél uit, in het riool. Dit maakt het riool tot een vroeg waarschuwingssysteem.”

Piek begin april

Volgens de GGD komen de resultaten van KWR overeen met het beeld dat zij hebben uit de teststraten, aldus een woordvoerder. “We gebruiken de cijfers uit de metingen als referentie. We zijn landelijk bezig om daar op de een of andere manier een structureler indicatiemiddel van te maken, maar dat kan nog enige tijd duren.”

De rioolwatermetingen werken twee kanten op, zegt Ruijgers. “Je kijkt in een achteruitkijkspiegel, want we praten hier over de metingen van vorige week woensdag. Maar doordat er een verband is met onder meer de GGD-registraties, kijk je ook vooruit.”

Volgens Ruijgers is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit de lichte daling in de curves. “De metingen verschillen van week tot week, de variaties zijn niet eenduidig te interpreteren: ze fluctueren te veel. Maar als je naar de iets langere termijn kijkt, is er wel een duidelijke trend waar te nemen.”

Wie de 21 metingen vanaf begin maart naast elkaar legt, ziet dat de concentraties van het erfelijk materiaal van het virus in het riool­water aanvankelijk snel opliepen met een piek begin april. Na een geleidelijke daling liep de curve sinds half juni, gelijk met de versoepeling van de maat­regelen, weer langzaam maar zeker op. Uit de meting van vorige week blijkt dat er in Amsterdam dus een lichte daling is ingezet.

Schiphol

KWR meet ook op een aantal andere plekken de concentratie van het coronavirus. Ook hiervoor geldt dat de waarden stevig fluctueren. Voor Tilburg en Franeker kon een lichte stijging worden genoteerd. Er is sprake van een lichte daling in Den Haag en op Schiphol, Utrecht kende zelfs een scherpe daling.

Voor Apeldoorn en Terschelling is de concentratie coronavirus in het riool­water zo laag dat die niet meetbaar is.