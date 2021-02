Minder buitenlandse bedrijven naar Amsterdam na jarenlange stijging

Beeld NurPhoto via Getty Images

Het jaarlijkse lijstje van nieuwe buitenlandse bedrijven in en om Amsterdam, vertoont in 2020 een opvallende dip. Na jarenlange stijgingen, met een piek van 161 in 2019, kukelde het aantal nieuwkomers vorig jaar ineens naar 101 bedrijven die naar Amsterdam verhuisden.

Deze ondernemingen leverden 1970 banen op en dat is, logischerwijs, ook een stuk minder dan de afgelopen jaren.

Volgens wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken is de daling toe te schrijven aan de coronacrisis. Bedrijven zijn terughoudend met hun verhuis- of expansieplannen en de contacten met de gemeenten verlopen noodgedwongen digitaal. “Dat geeft toch een heel ander gevoel dan een ontvangst en rondleiding door de stad en de regio.”

Vestigingsklimaat

Het Amsterdamse vestigingsklimaat is volgens hem nog prima in orde: de stad is goed bereikbaar en het kennisniveau van vreemde talen is hoog, net als het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. “Ik ben, gegeven de crisis, best tevreden met het aantal nieuwkomers en verwacht dat de komende jaren nog meer bedrijven deze kant op komen.”

De regio Amsterdam trok vorig jaar veel technologie- en ict-bedrijven, 27 in totaal. Ook is de stad in trek bij financiële dienstverleners, transportbedrijven en bij de creatieve industrie. De brexit levert Amsterdam ook nieuwe ondernemingen op, die Engeland inruilen voor het vaste Europese land. Sinds 2016, het jaar van het referendum, trokken 139 bedrijven vanwege de brexit naar groot-Amsterdam. Zij namen 5411 banen mee.

Vorig jaar breidden 35 buitenlandse bedrijven die hier al langer zitten, uit. Dit leverde 2485 nieuwe banen op, aldus de gemeente.

Nieuwe banen

Everhardt verwacht dat de nieuwe banen ook werk opleveren voor Amsterdammers die, al dan niet door de coronacrisis, thuiszitten. Inmiddels werkt zo’n dertig procent van de werknemers in de regionale private sector bij een buitenlands bedrijf. “Elke baan is er één, zeker in deze tijd.”

De nieuwkomers nemen ook expats mee naar Amsterdam, die op zoek zullen gaan naar woonruimte, die hier erg schaars is. De afgelopen maanden leek de druk op de huurmarkt juist iets af te nemen doordat expats wegbleven vanwege de coronacrisis.

Everhardt kent de discussie over de keerzijde van internationalisering: nog meer druk op de huizenmarkt. Dit is wat hem betreft geen reden om te stoppen met het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Het is beter om meer huizen te bouwen. Bovendien trok bijna dertig procent van de nieuwe buitenlandse bedrijven naar een gemeente rondom Amsterdam en zij namen zo’n 40 procent van de arbeidsplaatsen mee.