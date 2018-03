Minder bomenkap bij herinrichting Sloterpark Oost

In totaal kwamen er meer dan 200 reacties vanuit de buurt op de plannen voor de herinrichting van het park, al ruim een jaar geleden gepresenteerd. Bewoners uitten onder meer hun zorgen over de grootschalige bomenkap. Het park zou zijn ruwe karakter verliezen.



Minder paden en steigers

Naar aanleiding van de reacties zijn aanpassingen gemaakt die donderdag werden gepresenteerd. Zo worden er minder bomen gekapt, komen er minder nieuwe paden en steigers en wordt de herinrichting meer gefaseerd uitgevoerd.



Er worden in het park ook geen picknickbankjes geplaatst. En goed nieuws voor iedereen die 's zomers wel eens een worstje grilde langs het water: ook in het vernieuwde Sloterpark mag gewoon worden gebarbecued.



Vijftig jaar oud

De herinrichting moet het park, dat al zo'n vijftig jaar vrijwel onveranderd is, geschikt maken voor intensiever gebruik. De laatste jaren is de populariteit van het reactiegebied flink toegenomen.



Het park heeft al lang te kampen met slechte waterhuishouding. Daardoor zijn een aantal plekken regelmatig erg drassig, wat ook weer tot gevolg heeft dat veel bomen afsterven. De herinrichting moet dit probleem verhelpen.



In het najaar van 2018 begint het stadsdeel met het uitvoeren van de plannen. Dat begint met het uitdunnen van de bosvakken.



