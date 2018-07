Minder boetes uitgedeeld voor woonfraude

Dat schrijft het college van b. en w. woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Onder woonfraude valt bijvoorbeeld ruimte die illegaal wordt verhuurd aan toeristen.



In de brief worden de cijfers over de handhaving van woonfraude over het eerste halfjaar van 2018 gepresenteerd en toegelicht.



Meldpunt Zoeklicht

In het eerste halfjaar van 2018 ontving de gemeente via Meldpunt Zoeklicht, waarop bewoners woonfraude kunnen melden,1.394 meldingen. Het jaar ervoor werden 1.572 meldingen gemaakt.



In totaal controleerde de gemeente in het eerste half jaar van 2018 meer woningen dan het jaar ervoor. Daaruit kwamen minder overtreders naar voren dan het voorgaande jaar. In totaal werden 61 appartementen gesloten (het jaar ervoor 79) en 148 boetes opgelegd (tegenover 154 een jaar eerder).



In heel 2017 werden er 148 woningen gesloten, en werd er een record van 4,2 miljoen aan boetes uitgedeeld.



De woningen die zijn gesloten betroffen appartementen die illegaal werden gebruikt voor grootschalige vakantieverhuur. Van de boetes werden 77 opgelegd voor woningdelen en 71 voor toeristische verhuur.



Minder investeerders

Volgens het college zou de daling van het aantal sluitingen erop kunnen duiden dat er minder panden in Amsterdam worden opgekocht als investering om te gebruiken voor illegale toeristische verhuur. 'Dit is vermoedelijk mede te danken aan de extra middelen die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in een effectievere en intensievere handhaving.'



Sinds oktober 2017 moeten huisbezitters het verplicht bij de gemeente melden als zij hun woning tijdelijk wil verhuren bijvoorbeeld via Airbnb. Wordt bij een controle geconstateerd dat er geen melding is gedaan, dan kan er een bestuurlijke boete van 6.000 euro worden opgelegd.



Het college geeft aan dat het ondanks de vermeende succes ook de komende periode onverminderd in zal zetten op handhaving om woonfraude in Amsterdam te voorkomen en te bestrijden.



