Minder agenten in Amsterdam, dit zijn de reacties

Het binnenstadoffensief dat de Wallen sinds 2016 leefbaar moet houden met tientallen extra agenten per avond, wordt geschrapt. Ook het horecateam, opsporingsteam taxi, haven en transport worden (tijdelijk) opgeheven. De gemeente gaat agenten van deze specialistische politieteams verschuiven naar de basisdienst, het ‘blauw op straat’, om zo de krapte binnen het korps op te lossen.

‘Godgeklaagd’

In het stadhuis is brede steun voor de keuzes die politiechef Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema hebben gemaakt. “We zijn niet tegen de keuzes die hier worden gemaakt, maar het is wel godgeklaagd wat er nu gebeurt,” zegt oppositieraadslid Diederik Boomsma (CDA). “We zijn een rijk land, dit is een rijke stad. Het is onbestaanbaar dat we het op een fundamentele kerntaak laten afweten.” Volgens GroenLinks-raadslid Femke Roosma zijn de pijnlijke keuzes van de politie het bewijs dat er te veel bezuinigd is. “De jarenlange verwaarlozing van de publieke zaak gaat zijn tol eisen. Niet alleen de basisscholen, de jeugdzorg, maar nu ook de politie.”

Alle partijen in de raad schaarden zich achter een motie die burgemeester Halsema vraagt opnieuw in gesprek te gaan met justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) om de Amsterdamse noden onder de aandacht te brengen.

Maar ondertussen kijken sommige raadsleden ook naar de vele evenementen in Amsterdam die politie-inzet vergen. “We hebben dubbel zoveel evenementen als in Rotterdam en vier keer zoveel als in Utrecht,” zegt Partij voor de Dieren-raadslid Jennifer Bloemberg. “Als de capaciteit beperkt is, moet je die beperkt inzetten.” Ook de SP en Denk vinden dat commerciële evenementen zelf meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen zodat agenten worden vrijgespeeld. Denk-voorman Mourad Taimounti gaat nog verder en vindt dat Amsterdam volgend jaar geen agenten moet uitlenen aan Rotterdam vanwege het Songfestival aldaar.

Reactie Halsema

Halsema waarschuwde voor te hoge verwachtingen. “Vanzelfsprekend kijken wij opnieuw naar evenementen, wat er weg kan bij bijvoorbeeld Pride, Sail of Euro 2020. Maar dan wil ik ook van u horen welke van de grote stedelijke evenementen geschrapt kunnen worden. Want eerlijkheidshalve denk ik niet dat u wil dat we ophouden met Pride.” Ook het weigeren van een hulpvraag uit Rotterdam bij het Songfestival, is niet aan de orde, zegt Halsema. “Als de boeren hier willen demonstreren hopen we ook niet dat Rotterdam zegt: zoek het zelf maar uit.”

Al jaren geleden gewaarschuwd

Voorzitter Xander Simonis van de politiebond ANPV zegt in reactie op de noodgrepen bij de Amsterdamse politie dat de politiebonden al jaren waarschuwen voor het dreigende tekort aan agenten. “We hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd. We wisten omstreeks 2003 al dat dit moment eraan zat te komen, je weet wanneer mensen gaan uitstromen. Als daarop was geanticipeerd was het lang niet zo nijpend geweest.”

Simonis voorziet dat ook bij de politiekorpsen in onder meer Utrecht en Rotterdam dergelijke noodmaatregelen worden ingevoerd. “Je moet keuzes maken. In Amsterdam wordt de zorg nu teruggebracht naar wat we noemen de 112-functie,” verwijst hij naar noodgevallen.

Grapperhaus steunt Halsema

Er zit niets anders op voor de overbelaste Amsterdamse politie dan keuzes te maken en prioriteiten te stellen, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Dat de hoofdstad voorrang geeft aan ‘blauw op straat’ begrijpt hij goed. Ook al gaat dat ten koste van andere taken.

De politie staat onder grote druk en heeft te weinig personeel, laat de minister weten, doordat bijvoorbeeld veel agenten met pensioen gaan. Maar ‘het kost nu eenmaal tijd’ om nieuwe agenten te vinden en op te leiden. Hij wijst erop dat het kabinet geld op tafel heeft gelegd om tijdelijke krachten van buiten in te zetten.

Het extra geld dat het kabinet bij zijn aantreden voor de politie heeft vrijgemaakt moet ook zijn vruchten gaan afwerpen, stelt de minister.

Politiebond VMHP steunt scherpe keus Amsterdam

De politiebond VMHP noemt het ‘goed dat er scherp is gekozen bij een schaarse capaciteit’. Volgens voorzitter Miriam Barendse gaan de noodmaatregelen bij de politie ‘ook veel pijn doen’.

“Het is vijf over twaalf, er moet scherp worden gekozen. Nu wordt het blauw in de wijk versterkt en daar zit het begin van de criminaliteit. Als je daar wegblijft weet je zeker dat het kleine groot wordt,” zegt de voorzitter van de bond voor leidinggevenden en specialisten bij de politie.

Barendse noemt de maatregelen in Amsterdam een breed pakket. “Het is een eerste goede beweging waarin het bevoegd gezag zijn verantwoordelijkheid pakt.”

Vertrekkende gast veilig naar huis

Pim Evers van horecavereniging KNH Amsterdam maakt zich zorgen om de maatregelen die genomen gaan worden. “Het huidige veiligheidsniveau is al niet goed genoeg. Deze maatregelen gaan het niet beter maken.”

Met name in de concentratiegebieden waar veel mensen uitgaan, zoals op De Wallen, het Rembrandtplein en ook De Pijp, ziet Evers dat veiligheid voor mensen die cafés en clubs verlaten niet altijd gegarandeerd is. “We merken dat het ’s nachts steeds agressiever wordt. Er moet echt op de veiligheid op straat worden ingezet zodat de vertrekkende gast ’s nachts veilig naar huis kan.”

Taxibranche wordt gestraft

Bas Vos, voormalig voorzitter van Taxiplatform Kwaliteitstaxi, zegt dat de reguliere taxichauffeurs met deze maatregelen worden gestraft. “Er komt minder toezicht op een markt die toch al behoorlijk wat misstanden kent. Hier wordt het niet beter van.”

Volgens Vos doen taxichauffeurs er nu al alles aan om het maximale eruit te halen. “Er wordt steeds vaker omgereden. De hoeveelheid taxi’s neemt toe en naarmate er minder werk is, betekent het dat taxichauffeurs meer geld moeten verdienen via een andere wijze.”