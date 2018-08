Minder aangiftes tijdens Pride; 38 aanhoudingen

Bij die cijfers houdt de politie wel nog een slag om de arm: het aantal aangiften kan in de loop van de week nog oplopen.



In vier gevallen is aangifte gedaan met betrekking tot 'lhbti-gerelateerde zaken'. De aangiftes worden op het moment onderzocht.



Licht gewond

In totaal werden 38 verdachten aangehouden voor uiteenlopende feiten, waaronder zakkenrollen, mishandeling, diefstal, varen onder invloed en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.



De politie hield 17 zakkenrollers aan. Daarbij was een groep van vier verdachten die meerdere gestolen telefoons en bankpassen op zak hadden. Verder werden zes personen aangehouden wegens mishandeling, nog eens acht voor diefstal en vier voor varen onder invloed.



Bij aanhoudingen zijn vier agenten licht gewond geraakt. 'Ondanks dat was de sfeer tijdens de (Canal)Pride gemoedelijk,' schrijft de politie.



