Milli Görüs blaast imamonderwijs nieuw leven in

Aan de International University of Applied Sciences in Amsterdam moet de hbo-opleiding vanaf september van start gaan, schrijft dagblad Trouw. De Amsterdamse tak van Mili Görüs biedt sinds augustus vorig jaar al imamonderwijs aan, maar dat was tot dusver vooral een thuisstudie.



Studenten krijgen bij die al bestaande studie een basisopleiding islamitisch onderwijs en worden onderwezen in vakken als Arabisch, Koranles, islamitische ethiek en theologie.



Vijftien studenten

De nieuwe imamopleiding wordt een plek waar studenten daadwerkelijk naartoe kunnen. "Zes studenten hebben zich al aangemeld. We willen er minimaal vijftien hebben," zegt Yusuf Altuntas, die voorzitter van de raad van toezicht wordt, tegen Trouw.



De Turkse stichting bestiert ongeveer 50 moskeeën in Nederland, waarvan er volgens Trouw zo'n vijftien op het moment geen imam hebben. Maar, zegt Altuntas: "We willen imams opleiden voor de hele moslimgemeenschap, ook voor Marokkaanse moskeeën."



Milli Görrüs bekostigt de particuliere opleiding, die dus niet door de overheid gefinancierd wordt. Er zijn al twee hbo-instellingen die op deze wijze een imamopleiding aanbieden, de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en de Islamic University Europe of Applied Sciences.



Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen voor imamonderwijs in Nederland, telkens met wisselend succes. Hogeschool InHolland stopte in 2013 met de opleiding omdat die meer kostte dan opleverde.



VU

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam kondigde in 2016 aan zich samen met de Hogeschool Windesheim en datzelfde InHolland te oriënteren op een nieuwe opleiding voor islamitische geestelijken. De gesprekken die daarover zouden worden opgestart, hebben tot dusver echter tot niets geleid.



De VU biedt overigens wel al een aantal islamitisch georiënteerde vakken en vervolgopleidingen aan. Bijvoorbeeld die van geestelijk verzorger op Islamitische grondslag.