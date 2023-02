Milkshake dit jaar uitgebreid met avond in Gashouder

Bezoekers tijdens het Milkshakefestival op het Westergasfabriek terrein. Beeld EVA PLEVIER/ANP

“Dit is weer een mooie nieuwe toevoeging aan Milkshake,” zegt Marieke Samallo, oprichter van het festival. “We begonnen ruim tien jaar geleden als eendaags evenement, zijn sinds 2016 naar twee dagen gegaan en nu dus een driedaagse met een opening night als aftrap.”

Drie weken geleden werden de plannen voor de vernieuwde Queer & Pride in 2023 gepresenteerd, waar Milkshake al jaren deel van uitmaakt. In plaats van één, zal de vernieuwde versie die nog inclusiever moet zijn, maar liefst twee weken duren. Het begint op zaterdag 22 juli met een Pride Walk, die dit jaar een grote rol krijgt, en eindigt met een groot feest op het traditionele eindpunt, Queer Park.

Straatfeesten

Tot en met vrijdag 28 juli staat er dagelijks sport en film op het programma, met als centrale punten, de zogenoemde hubs: De Meervaart in Nieuw-West, Podium Mozaïek in West en het Bijlmer Theater in Zuidoost. Het is de bedoeling dat deze hubs met activiteiten aan elkaar worden verbonden. Op zondag 23 juli bijvoorbeeld met een route naar Roze Kwaku. Ook staan er straatfeesten gepland bij de De Trut, Pamela, Bar Bario en Pon Di Pride. De onderhandelingen met Club Church lopen nog.

Na deze week vol activiteiten vindt vervolgens het Milkshakefestival plaats, wat al jaren het officieuze begin van de Pride is. De line-up voor de avond in de Gashouder, de twee festivaldagen en de afterparty’s in de Paradiso worden binnenkort bekendgemaakt. Ook na Milkshake volgt nog een week van activiteiten en feesten in de stad die zullen worden afgesloten met de Canal Parade op 5 augustus.

De kaartverkoop voor de feesten van Milkshake beginnen op 14 februari.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: