Miljoenenroof bij Schiphol, mogelijk hulp van binnenuit

Bij een eerdere ladingroof op een bedrijventerrein bij Schiphol maakten dieven ook al drie miljoen euro buit. Beeld Opsporing Verzocht

De recherche van de Koninklijke Marechaussee is bezig met een groot onderzoek naar de grote diefstal, die op zaterdag 14 maart plaatsvond en tot nog toe is stil gehouden. Een 35-jarige chauffeur van Poolse komaf is een dag na de roof aangehouden.

De miljoenenroof gebeurde op klaarlichte dag. Vermoedelijk met behulp van vervalste vrachtdocumenten wist de Pool zich voor te doen als degene die de iPhones zou ophalen. Zo slaagde hij erin met de lading ter waarde van drie miljoen euro weg te rijden.

Vermoedelijk is de vrachtwagen in de Noord-Hollandse plaats Edam gelost of overgeladen. Kort na de roof werden gestolen iPhones op verschillende plekken in Nederland geactiveerd. De Marechaussee wil niet zeggen of er telefoons zijn teruggevonden.

Hoge prioriteit

Rechercheurs vermoeden dat er meer mensen ‘van diverse bedrijven’ betrokken zijn geweest bij de ladingdiefstal. De Marechaussee neemt de zaak daarom hoog op. “Als er sprake is van betrokkenheid van medewerkers van een bedrijf op Schiphol krijgt het onderzoek van ons hoge prioriteit,” zegt majoor Robert van Kapel, woordvoerder van de Marechaussee. “Integriteit van de luchthaven is een groot goed en daar wordt veel op geïnvesteerd.”

Dieven sloegen eerder in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni 2019 toe bij een expeditiebedrijf aan de Rangoonweg op Schiphol. Beeld Opsporing Verzocht

Distributiecentra rond Schiphol zijn vaker doelwit van ladingdieven. Zo’n 4400 Apple Watches ter waarde van 530.000 euro werden op 16 mei gestolen uit een loods van een transportbedrijf op Schiphol-Oost. Er werd onder anderen een medewerker van het transportbedrijf aangehouden.

Opsporing Verzocht toonde eerder dit jaar beelden van ladingdieven die vorig jaar zomer ook voor drie miljoen euro aan elektronica wisten te stelen. Op hun dooie gemak scharrelden twee mannen anderhalf uur lang door de loods om veertig pallets met dure elektronica te verzamelen. Ook in deze zaak bestaat het vermoeden dat de dieven met hulp van binnenuit hun slag konden slaan.

De Marechaussee maakt zich zorgen om het aantal ladingdiefstallen rond de luchthaven en zet vol in op onderzoek. De distributiebedrijven proberen hogere barrières op te werpen tegen deze vorm van roof.

Diefstalgevoelig

Met 680 ladingdiefstallen vorig jaar is Nederland na Duitsland, Frankrijk en Engeland het meest diefstalgevoelige land van Europa. Dat blijkt uit cijfers van vervoersvereniging TAPA. In 95 procent van de gevallen hebben dieven het gemunt op vrachtwagens.

Door de coronacrisis nam het aantal ladingdiefstallen tijdelijk af, maar TAPA waarschuwt voor een nieuwe opleving. “De lockdowns hebben de activiteiten onderbroken van georganiseerde en opportunistische ladingdieven,” zegt voorzitter Thorsten Neumann. “Vooral georganiseerde bendes gaan zoeken naar manieren om het ‘gederfde inkomen’ in te halen. Dit levert grotere risico’s op voor de transportindustrie, waarbij vrachtwagens het meest gevaar lopen.”

De Marechaussee roept mensen die meer weten over de miljoenenroof van iPhones op Schiphol op zich te melden. De aangehouden chauffeur is inmiddels uit voorarrest, maar blijft verdachte.