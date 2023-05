Miljoenen voor megaprojecten: dit zijn de belangrijkste punten uit de Voorjaarsnota van Amsterdam

Amsterdam heeft een grote som geld vrijgemaakt voor prestigeprojecten in de stad, het openbaar vervoer en de jeugdzorg. Maar verliezers zijn er ook: Paradiso moet zelf geld bij elkaar schrapen voor uitbreiding en de Jaap Edenbaan hoeft niet te rekenen op een tweede ijshal.

Het Amsterdamse college heeft besloten waar het de komende jaren groots in wil investeren én waarin niet. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die wethouder Hester van Buren (Financiën) namens collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 donderdagochtend heeft gepresenteerd.

Zo is er definitief geld vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Het college van wethouders en burgemeester heeft ook een zak geld beschikbaar gesteld voor de OBA Next in Zuidoost, het Flevopark kan het vurig gewenste binnenzwembad bouwen en er is geld voor het Nationale Slavernijmuseum.

Geen zwembad op IJburg

In de Voorjaarsnota wordt ook duidelijk wie er de komende tijd niet hoeft te hopen op mega-investeringen, omdat de gemeenteschuld volgens Van Buren dan te veel zou stijgen. Zo krijgt de Jaap Edenbaan geen tweede ijshal. Wel wordt de huidige hal vernieuwd en de buitenbaan verduurzaamd.

Andere verliezers: Paradiso krijgt geen bijdrage voor de renovatie en uitbreiding. Het Bijlmer Parktheater had net als de Meervaart ingezet op een geheel nieuw gebouw, maar zij krijgen alleen geld voor een renovatie. Twee geplande openbare zwembaden op IJburg en het Zeeburgereiland komen er voorlopig niet.

Ov-verschraling tegengaan

Enkele grote investeringen waren eerder al bekend. Zo werd er in het najaar met het Rijk overeengestemd om megaproject Zuidasdok door te zetten, een metrolijn richting Haven-Stad te bouwen en de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Twee weken terug lekte al uit dat het college voor een fietsbrug aan de oostkant ook 100 miljoen euro heeft vrijgespeeld. Die brug is er op z’n vroegst in 2032.

Voor de grote investeringen wordt geld geleend en gekeken naar onder meer de eigen potjes met grondopbrengsten en erfpacht. Daarnaast heeft de gemeente ook eenmalig extra geld beschikbaar om meteen in te zetten. Vorig jaar bleef er namelijk 200 miljoen euro over, omdat de stad profiteerde van het aantrekkende toerisme en omdat investeringen in de openbare ruimte op de plank bleven liggen.

Er is voor gekozen om met dat geld nijpende crisissen te lijf te gaan. Er wordt eenmalig 10 miljoen euro in jeugdzorg geïnvesteerd en vanaf 2024 structureel nog eens 4 miljoen euro. Het college noemt dit nodig om geplande bezuinigingen vanuit het kabinet tegenwicht te bieden en om wachtlijsten niet nog verder te laten oplopen.

Een groot bedrag gaat ook naar vervoersbedrijf GVB, om de dreigende ov-verschraling in 2024 tegen te gaan, er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte in Noord (2 miljoen euro) en het budget voor reiniging in de buitenwijken wordt dit jaar iets verhoogd.

Bestrijden lhbtq-geweld

Het gemeentelijke vastgoed krijgt ook een flinke impuls. Het gaat om 475 panden, waaronder theater Carré en de Stadsschouwburg, maar ook jongerencentra, kinderopvang of sportinstellingen die van de gemeente zijn. Veel van deze gebouwen zijn oud en slecht geïsoleerd en moeten verduurzaamd worden. De komende jaren is hier 150 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Geld is er ook voor de aanpak van wooncrisis, de vluchtelingencrisis en de klimaatcrisis. Er komt extra geld voor de viering van Amsterdams 750-jarige bestaan en er zijn enkele miljoenen om seksueel geweld en intimidatie tegen lhbtq’s tegen te gaan. Bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar, in het najaar, wordt meer bekend over hoe het geld precies besteed gaat worden.

Toeristenbelasting omhoog

Vorig jaar werd bekend dat de ozb verder zal stijgen en parkeren duurder wordt. In de donderdagochtend gepresenteerde Voorjaarsnota worden geen verdere lastenverzwaringen aangekondigd voor inwoners. Volgens Van Buren zijn die voorlopig ook niet aan de orde, al benadrukt ze ook dat niets zeker is.

Wel wordt de toeristenbelasting verder verhoogd met 1 euro per overnachting extra en 1 procent op de overnachtingsprijs. Jaarlijks moet dit de gemeente 30 miljoen euro extra opleveren. Ook moeten alle gemeentelijke belastingen vanaf 2024 worden geïndexeerd.

Van Buren stelt dat de financiële zorgen nog steeds groot zijn, onder meer door stijgende rente en inflatie, maar ook omdat er gevreesd wordt voor fors minder geld vanuit het Rijk na 2027. Al langer is Van Buren daarom bezig met een onderzoek naar waar er nog bezuinigd kan worden binnen de gemeentelijke begroting. Ook daar moeten in het najaar knopen over worden doorgehakt.

Grootste coalitiepartij PvdA is enthousiast over de plannen en zegt dat het college een solidaire koers inzet. VVD, de grootste oppositiepartij, spreekt van ‘spilzucht’ en vreest verdere lastenverzwaringen in het najaar. “Wat ons betreft is het niet nodig om prestigeprojecten als de bouw van een nieuw theater in het water en een megalomane bibliotheek door te laten gaan,” aldus Claire Martens.

In juni debatteert de gemeenteraad over de gehele Voorjaarsnota.