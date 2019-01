Miljoenen berichten ontcijferd over liquidaties

Ze hebben zelf hun grootste probleem gecreëerd Hoofd van de landelijke recherche

De al eerder leesbaar gemaakte PGP-berichten zijn inmiddels cruciaal bewijs in tal van onderzoeken naar vooral liquidaties en drugshandel. Het gaat alleen al in de regio Amsterdam om minstens tien grote zaken.



Doelwitten en vluchtplannen

Hoofdverdachten in meerdere liquidatie­zaken moeten levenslang vrezen, omdat ze met medeverdachten in straattaal e-mailden over moorden, observaties van doelwitten, betalingen, vluchtplannen et cetera.



Op de server van het in april 2016 ontmantelde Ennetcom stonden data van ongeveer 55.000 gebruikers. Op de in mei 2017 ontmantelde server van PGP Safe op Costa Rica stonden berichten van 50.000 gebruikers. Volgens politie en justitie gaat het vooral om criminelen.



Meerdere sleutelfiguren in de Amsterdamse georganiseerde misdaad zijn inmiddels mede op grond van de eerder onthulde PGP-berichten tot forse celstraffen veroordeeld. In hoger beroep worden nu mogelijk nog nieuwe tekstberichten tegen hen ingebracht.