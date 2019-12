Miljoen euro boete voor lachgaskoning Deniz Üresin

Ufogas, het bedrijf dat via de bakfiets lachgas verkoopt in de Amsterdamse binnenstad, heeft een miljoen euro aan dwangsommen van de gemeente gekregen. Voorman Deniz Üresin maakt zich geen zorgen: hij trok donderdag een fles champagne open en hij deelde gratis lachgasballonnen uit.

Het eerste deel van het bedrag moet hij voor 17 december betalen.

Waar menigeen in de stress schiet van zulke boetes, blijft Üresin ‘heel relaxed’. “Met mij gaat het prima, al ontbreekt het me op dit moment even aan kersen in m’n mond en mooie dames aan m’n zijde,” reageert hij telefonisch.

Üresin maakt zich ‘totaal geen zorgen’ om de sanctie van de gemeente. “Ik heb het geld wel, maar dat ga ik never nooit betalen. De gemeente en burgemeester Halsema zijn helemaal gek geworden. Ze zoeken me, terwijl ik niets doe wat niet mag. Het bezorgen van iets wat onder de Warenwet valt, zoals lachgas, is volkomen legaal. Pizzabezorgers worden toch ook gewoon met rust gelaten?”

Gang naar de rechter

Üresin kreeg de dwangsommen voor overtreding van het ventverbod. De gemeente claimt dat Ufogas de algemene plaatselijke verordening (APV) overtreedt, omdat hij zonder vergunning lachgasballonnen in het centrum verkoopt.

Üresin claimt dat hij geen ventvergunning nodig heeft, omdat hij lachgasballonnen bezorgt die online zijn besteld. Voor het afleveren van online bestelde producten is geen ventvergunning nodig, aldus Üresin.

Ufogas voert een bezwaarprocedure tegen de gemeente. Op 19 december zitten de partijen om de tafel, maar een gang naar de rechter lijkt onafwendbaar.

Aimée Timorason en Paul van Putten, de advocaten van Ufogas, hebben de gemeente verzocht de invordering van de dwangsommen in eerste instantie op te schorten tot er in de bezwaarprocedure een beslissing is genomen. De zaak is juridisch interessant, omdat die – voor zover bekend – uniek is. Wetgeving loopt vaak achter bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van bezorgdiensten.

Gebiedsverbod

Al sinds de zomer hebben de autoriteiten Üresin (25) en zijn verkopers in het vizier. Vanuit bakfietsen op centrale plekken in de stad – Leidseplein, Rembrandtplein, Reguliersdwarsstraat – bracht Ufogas ballonnen met lachgas aan de man, wat ook in het buitenland voor verbazing zorgde. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast van sissende gasflessen en rondslingerende ballonnen.

Sinds enkele maanden zijn de lachgasverkopers meer en meer uit het straatbeeld verdwenen. De harde aanpak werkt, aldus de gemeente, maar Üresin zegt dat Ufogas in de wintermaanden een stapje terug heeft gedaan. “Er is te weinig volk op straat.”

Wat ook niet helpt: Üresin heeft sinds eind november een gebiedsverbod van drie maanden voor stadsdeel centrum. Dat kreeg hij omdat hij volgens de gemeente overlast veroorzaakte en zich niet hield aan eerdere gebiedsverboden van 24 uur. “Toch heb ik sindsdien nog lachgas bezorgd,” zegt Üresin. “Maar niet in de binnenstad. Ook op andere plekken in Amsterdam is er geld te verdienen.”

Eerder zei Üresin de lachgasverkoop te staken bij een miljoen euro aan boetes. Nu denkt hij er anders over. “Als het zonnetje schijnt en het lekker warm is, bezorgt Ufogas gewoon weer in de binnenstad.”