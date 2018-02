Miljardenschuld Amsterdam stijgt ondanks beloften

De getallen zijn wat ze zijn en het kan altijd beter Wethouder Udo Kock

Kock neemt de vlucht naar voren. Het gaat volgens hem zelfs zo goed dat er geld is voor een nieuw groot project.



"De vraag is: moet de schuld niet wat verder oplopen, investeren we wel genoeg? We hebben de ruimte om een bijdrage te leveren aan grote investeringen. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot de brug over het IJ."



Erfpacht in termijnen

De meeste nieuwe infrastructuur wordt betaald in samenwerking met het rijk. Maandag maande SP-wethouder Laurens Ivens zijn VVD-collega Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer om snel met een wensenlijst te komen richting Den Haag. Daar moet de rest van het geld vandaan komen.



Kock sluit zich aan bij Ivens. "We kunnen nu zeker een bijdrage leveren, al gaat dit altijd om cofinanciering vanuit het rijk."



In een raadsbrief geeft Kock een trits verklaringen voor de stijging van de schuld. Zo betalen erfpachters de gemeente steeds vaker in termijnen, in plaats van de verschuldigde pacht in één keer te betalen.



Voorheen rekende 60 procent van de erfpachters hun tijdvak in één keer af bij de gemeente, inmiddels doet nog maar 17 procent dat. Dit scheelt volgens Kock een half miljard euro, die anders naar schuldreductie was gegaan.