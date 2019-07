Miljardenproject Zuidasdok loopt nog meer vertraging op

Werkzaamheden aan de Zuidasdok, waarbij een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Beeld ANP

Het blijft onduidelijk tot wanneer de al bestaande vertraging uitloopt. In het eerste kwartaal van 2020 komt hier meer informatie over, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Kamer.

In de tussentijd wordt deze zomer en dit najaar doorgewerkt op en rond Station Zuid, bevestigt bouwconsortium Zuidplus. ‘Vanwege het belang voor de reiziger hebben de gezamenlijke opdrachtgevers wel de wens uitgesproken om zo snel mogelijk de capaciteit van station Amsterdam Zuid te verbeteren,’ schrijft de minister. Over de overige delen van het project worden gesprekken georganiseerd tussen de opdrachtgevers en uitvoerder.

Conflict

In juni werd bekend dat de Zuidplus – bestaande uit de drie bouwers aan de Zuidas Hochtief, Heijmans en Fluor – een hoogoplopende ruzie met opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam hadden, nadat die een voorlopig ontwerp voor het megaproject vanwege ‘matige kwaliteit’ hadden afgekeurd. De aannemers dreigden bij het project weg te lopen en legden het werk grotendeels neer.

“Dit conflict loopt nog,” bevestigt een woordvoerder van de bouwcombinatie Zuidplus. “Dit wordt ook onderwerp van de komende gesprekken onder leiding van professor Hertogh.” Marcel Hertogh, hoogleraar aan de TU Delft, is door de opdrachtgevers aangesteld als externe deskundige en kijkt al langer mee met het project. De woordvoerder van de minister wil niet ingaan op het conflict.

Project Zuidasdok

Het project moet zorgen voor betere bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad. Tussen nu en 2028 wordt zes kilometer van de A10 verbreed. Eén kilometer komt in een tunnel te liggen. Hierdoor komt er ruimte voor uitbreiding van station Amsterdam-Zuid en de bus en tram.

Begin februari werd al bekend dat de ontwerpfase, ook wel de herijkingsfase genoemd, van het project naar verwachting een jaar langer zou duren dan gepland. De herijking is de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw. Het was de bedoeling om deze fase al vorige zomer af te ronden, maar dat bleek te optimistisch voor het omvangrijke bouwproject. Nu blijkt ook deze deadline dus niet haalbaar.