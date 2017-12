Milieudefensie verliest rechtszaak over schone lucht

De milieuorganisatie eiste dat de staat meer moet doen tegen luchtvervuiling omdat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" wordt geschonden. De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag echter dat de vorderingen afgewezen moeten worden.



Op heel wat plekken is de lucht viezer dan de aanbevelingen van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, maar volgens de rechter is daarmee niet gezegd dat Nederland daarmee de mensenrechten of internationale verdragen schendt.



Veiligheidsmarge

Ook hoeft de staat geen 'veiligheidsmarge' in acht te nemen omdat de lucht op veel plekken dicht in de buurt komt van de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide, of die zelfs de komende jaren nog overtreft.



Onder meer in Amsterdam zijn langs drukke wegen nog verschillende knelpunten waar meer dan de limiet van 40 microgram stikstofdioxide (NO2) in de lucht zit. Op tenminste één plek in Amsterdam blijft dat ook zo tot 2020, zo blijkt uit berekeningen van het RIVM.



Eerdere uitspraak

Deze zomer kreeg Milieudefensie daarom gelijk bij de Haagse rechter in een kort geding. De overheid moet met een nieuw plan komen om op de kortst mogelijke termijn de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide overal binnen de normen te brengen, zo oordeelde de rechter toen. De Staat ging tegen die uitspraak in hoger beroep.



Bij deze principiëlere zaak vindt Milieudefensie de rechter dus niet aan haar zijde. Zo is voor de rechter niet zeker dat de 57 burgers die met Milieudefensie deze zaak hebben aangespannen schade hebben geleden door te vieze lucht. De Nederlandse staat heeft toch vooral de taak om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden, oordeelt de rechter. Die verplichting heeft de staat niet geschonden.