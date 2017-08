Milieudefensie spant rechtszaak aan over vieze stadslucht

Het kort geding voor gezonde lucht dient woensdag voor de rechtbank in Den Haag. Volgens Milieudefensie zet de overheid al jaren de gezondheid van Nederlanders op het spel. Een woordvoerder van de organisatie zegt dat snelheid geboden is. "Elke dag ademen we in Nederland ongezonde lucht in, met jaarlijks tienduizenden ernstige zieken en duizenden doden tot gevolg."



Uit een recent verschenen GGD-rapport blijkt dat de luchtkwaliteit in Amsterdam er de afgelopen jaren bepaald niet op vooruit is gegaan. In 2016 werden hogere concentraties stikstofdioxide gemeten dan in het jaar ervoor.



Scooters

Uit het rapport bleek onder meer dat veel plekken in de stad het afgelopen jaar niet voldeden aan de advieswaarden van gezondheidsorganisatie WHO. Op 35 van de 65 meetpunten op straten piekte de concentratie stikstofdioxide boven de door de WHO geadviseerde veertig microgram per kubieke meter.