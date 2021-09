Milde straffen voor beschieten huis Vechtstraat met kalasjnikov

Sommige van de 21 afgeschoten kogels vlogen dwars door het huis en belandden in de tuin. Beeld Michel van Bergen/ANP

Op het huis in de Amsterdamse Rivierenbuurt werden in de nacht van 25 op 26 augustus 2020 even voor 4 uur 21 kogels afgeschoten. Sommigen vlogen dwars door het huis en belandden in de tuin. De 19-jarige Justin Z., die achter het raam op de bank lag, werd in zijn been geraakt door een afgeketst kogelfragment. Een vriend die bij hem logeerde en op dezelfde bank lag te slapen, bleef ongedeerd, evenals Z.’s moeder, die op het toilet zat.

Het Openbaar Ministerie had straffen van 8 tot 10 jaar geëist, maar de rechtbank komt veel lager uit. Dat komt met name doordat de rechters poging tot moord niet bewezen achten, slechts poging tot doodslag. Damian L. krijgt de zwaarste straf omdat hij als volwassene wordt berecht. Voor Amier Z. past de rechtbank ‘adolescentenstrafrecht’ toe: hoewel hij tijdens de beschieting 19 was en dus meerderjarig, wordt hij volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld omdat hij met goede begeleiding nog ‘pedagogisch is te beïnvloeden’.

Denver B., bestuurder van de Opel Corsa waarin de schutters vluchtten, wordt vrijgesproken omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat hij wist dat zijn vrienden zouden schieten, noch dat ze een kalasjnikov hadden. Zelf zegt hij dat hij er vanuit ging dat ze met een drugsdeal in de weer waren.

‘Onveiligheid en afschuw’

Van Damiën L. en Amier S. zaten sporen op het vest waarin de kalasjnikov was gewikkeld. Na de beschieting werd het wapen in de achterbak gelegd van de gestolen Renault Mégane waarin in elk geval Damiën L. die nacht in de Rivierenbuurt was gearriveerd. Ook zat dna van Damiën L. op handschoenen waarop ook kruitdeeltjes zaten, van het schieten.

“Het schieten met een automatisch vuurwapen op een woning midden in de stad roept niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de buurtbewoners en in de gehele samenleving gevoelens van angst, onveiligheid en afschuw op,” stelt de rechtbank in het vonnis.

Waarom het huis is beschoten, is in het onderzoek niet duidelijk geworden. Boven de beschoten woning woonde crimineel Jermaine M., die ervan is beschuldigd rapper Bigidagoe de dag voor de beschieting te hebben neergeschoten. M. zit inmiddels vast voor betrokkenheid bij ander grof geweld, waaronder een liquidatie.