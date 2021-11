Milde lockdown? Niet voor honderden horecazaken die de deuren moeten sluiten

Wat het kabinet een milde lockdown noemt, komt voor honderden Amsterdamse cafés en restaurants neer op een gedwongen sluiting. Ze vinden coronacontroles moreel onverantwoord, komen door personeelstekort niet toe aan de QR-controle of hebben vanwege de avondsluiting geen bestaansrecht.

“In Amsterdam houden honderden horecazaken sinds deze week de deuren dicht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen,” zegt Eveline Doornhegge van Horeca Nederland Amsterdam. “Vooral vanwege de personeelstekorten en de QR-controle. En heel veel zaken waarvoor het niet loont om tot 20.00 uur open te gaan, zoals de avond- en nachthoreca.”

“De frustratie en boosheid over controles, sluitingstijd en het gebrek aan compensatie leven breed, ook bij ons. Zeker omdat het kabinet nu aangeeft de schade niet volledig te vergoeden.” Vooral de weigering om – tot nu toe – salariskosten te compenseren hakt erin, terwijl de Europese Commissie de mogelijkheid op overheidssteun donderdag wel nadrukkelijk verlengde.

Donderdag bleek uit onderzoek van ING dat alleen al de invoering van de coronacontrole de horeca 20 procent pinomzet heeft gekost. De gevolgen van de softe lockdown van vorige week zullen daar een veelvoud van bedragen. Het CBS berekende dat van alle sectoren de horeca het zwaarst wordt getroffen door personeelstekorten.

‘Moreel niet verantwoord’

Café del Mondo, Nieuwmarkt

Nieuwmarktkroeg Del Mondo is dicht. Eigenaar Barry van den Berg vindt het ‘moreel niet langer verantwoord’ om QR-codes te controleren. “Ik vind dat niet mijn taak als horecaondernemer,” zegt de mondige kastelein, die tijdens de lockdown in maart toch zijn terras buiten zette. “Wie ben ik om te bepalen of ik iemand toelaat of wegstuur vanwege een persoonlijke keuze om zich wel of niet te laten testen of vaccineren.”

Van den Berg geeft grif toe dat hij geen QR-codes checkte. Minstens drie keer kreeg hij de afgelopen weken ‘mystery guests’ over de vloer. “Je pikt ze er zo uit. Ik heb ze gevraagd of ze zich konden legitimeren. En ja, daar ging de hele kroeg zich mee bemoeien.”

Toezicht & Handhaving ziet het anders. Van den Berg zou zich ‘niet onmiddellijk’ aan de aanwijzingen van toezichthouders hebben gehouden en ‘geen blijk hebben gegeven van een goede bedrijfsvoering’. ‘Het tegenwerken en vervelende gedrag hebben een controle verhinderd,’ schrijft Handhaving in een brief.

Daardoor heeft hij zijn tweede bestuurlijke waarschuwing te pakken, bij nummer drie wordt de zaak gesloten. “Voordat zíj me dichtgooien, heb ik het zelf gedaan. Ik wil geen sitting duck zijn om als voorbeeld te dienen van de harde aanpak, om andere horecaondernemers bang te maken. Ik ga in het weekend alleen open voor afhalen; kijken wat ze daarmee doen.”

Zolang de QR-controle niet van tafel is, blijft Del Mondo dicht. “Als ik het zo inschat, wordt het de komende tijd alleen maar erger, met al die discussies over 3G, 2G of 1G. Het is allereerst mijn eigen morele kompas. Ik heb me altijd verzet tegen de coronamaatregelen. Ik kan nu niet zeggen: ik ga op m’n rug liggen met de pootjes omhoog. Dan moet ik mijn keuze maken. Er is nog nooit iets positiefs gekomen uit slaafs achter een overheid aanlopen.”

‘Helemaal dicht is: we geven het op’

Café Nol, Westerstraat

“Doordeweeks zijn we nu helemaal gesloten,” zegt Annemarie Grijzenhout van Café Nol. “Maar ik kan het nog niet aan om helemaal dicht te gaan. Helemaal dicht is: we geven op. Ik ga het proberen op zaterdag- en zondagmiddag. Maar verdienen ga ik niet. Dat is ook niet de inzet. We doen er onze vaste gasten een plezier mee.”

Het is deels de coronasluiting om 20.00 uur die feestcafé Nol nekt, maar vooral de zitplicht. “Je kan in Nol geen honderd krukken neerzetten. Ons hele bestaansrecht is dat fantastische feestje. Ons hele concept is weg.”

Tekst loopt onder de foto door

Annemarie Grijzenhout van Café Nol in september, op de eerste avond dat de 1,5 metermaatregel van tafel was. Beeld Jakob van Vliet

Inloop tot 20.00 uur en daarna openblijven voor wie binnen is – waarover het kabinet nu zegt na te denken – klinkt mooi maar is geen oplossing. “2G zou iets zijn. Het is niet zoals we willen werken, maar het is beter dan dichtgaan. Als dan de vroege sluiting en zitplicht tenminste van tafel gaan.”

De steun die de overheid toezegt, is onvoldoende. “Ik heb al mijn medewerkers in dienst gehouden. Maar zonder NOW wordt het lastig. Nog een keer negen maanden dicht gaat niet meer lukken. Al het spaargeld waarvoor we zo hard hebben gewerkt, is al op aan corona.”

‘Ik smeek ze om terug te komen’

Pancakes Amsterdam

“Ik haal alles uit de kast, ik smeek mensen die ik tijdens de vorige lockdown moest laten gaan om terug te komen. Maar ik durf ze geen volledig contract te geven nu alles weer op slot kan gaan. Ik kan ze geen zekerheid bieden en Rutte en De Jonge bieden me geen perspectief,” zegt Nicolette Bosschieter van Pancakes Amsterdam.

De QR-controle is met alle personeelstekorten een extra kopzorg. “Daarvoor moet ik in elke vestiging een extra mannetje neerzetten om de bediening te ontzien. Wie betaalt dat? Ik! En de regering wil me daar niet voor compenseren.”

Dus houdt Bosschieter de zes vestigingen van het pannenkoekenrestaurant beperkt open. “Ik zit nu op 53 mensen voor zes vestigingen. Dat is niet genoeg. Ik ben aan het dubben welke zaken ik helemaal zal sluiten. Door steeds weer nieuwe maatregelen tegen de horeca, komen er steeds minder bezoekers naar de stad: minder Nederlanders en minder toeristen.”

“Dit zijn de drukste maanden. Ik had veel borrels staan richting de feestdagen. Alles wordt afgeblazen. Iedereen gaat thuis feesten. Ik word er moedeloos van. Als het nou zou helpen... Maar de horeca aanpakken heeft geen invloed op de besmettingen.”

‘Tot acht uur, dat is niet te doen’

Casablanca, Zeedijk

“We zijn een nachtzaak,” zegt Marco Oskam van Casablanca op de Zeedijk. “Tot 00.00 uur was echt de grens, met acht uur is het niet meer te doen. We hebben meestal een hoop feest. Dat mag niet want je moet zitten. Dan kunnen we wel politieagentje spelen, maar daar worden wij chagrijnig van en onze gasten ook. Daar komen de mensen niet voor naar Casablanca.”

“Ik probeer positief te blijven, maar als er geen steun komt, dan wordt het erg vervelend. Ik heb nu vier man in dienst, maar dan word ik echt een eenmanszaak. Op een gegeven moment houdt het op. We moeten wel geld hebben om personeel te betalen. Vorig jaar hadden we nog een beetje spaargeld, dat is op.”

“Het is zo belangrijk dat er perspectief komt na die drie weken, perspectief op heropening of op steun. Dan kan ik nog kijken of ik het red met de financiering, of dat ik misschien het loon kan uitstellen. Maar ik ben bang dat het niet bij drie weken blijft. Kijk naar de cijfers. Die bewijzen toch dat het aanpakken van de horeca niet werkt? Al die QR-controles en er zijn alleen maar méér besmettingen bijgekomen. Dan kan je toch niet volhouden dat je de horeca kapot moet maken?”