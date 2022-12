MijnStadstuin in Nieuw-West failliet verklaard

MijnStadstuin in de Tuinen van West. Beeld ANP / Berlinda van Dam

MijnStadstuin werd in 2014 opgericht in de Tuinen van West. Amsterdammers zonder tuin of balkon kunnen er vanaf 35 euro per maand een moestuin huren om zelf, om met hulp van een heuse tuinbutler, groenten te verbouwen. Daarnaast huisvest Stadstuin projecten van andere ondernemers: zo verbouwt brouwerij Oedipus Brewing er hop. Ook is er een voedselbos en een pluktuin.

De curator, Nienke Bobbert, laat via een mail aan de moestuinhouders weten dat ernaar wordt gestreefd MijnStadstuin te behouden. De specifieke oorzaak van het faillissement zal verder worden onderzocht.

Voor de ondernemers en de moestuinhouders zijn de consequenties van het faillissement op dit moment beperkt. Het terrein is voor hen gewoon toegankelijk. “Ik heb goed contact met de ondernemers om te zorgen dat zij hun bedrijf op dit moment kunnen blijven uitoefenen,” laat curator Nienke Bobbert weten.

Doorstart

MijnStadstuin is bezig met een onderzoek voor een eventuele doorstart, dat is het streven. “Voor stadslandbouw is veel belangstelling in Amsterdam. We streven ernaar een doorstart te realiseren. Daarvoor ben ik al in gesprek met partijen. Er moet wel het een en ander voor worden uitgezocht. Dat zullen we in de komende periode doen. Op dit moment kan ik daar niet meer over zeggen,” aldus Bobbert.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: