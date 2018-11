Mijlpaal bouw sluis IJmuiden: deurkas afgezonken

De deurkas is onderdeel van de enorme sluis bij IJmuiden die vijfhonderd meter lang wordt. In het buitenhoofd zal straks de sluisdeur in- en uitrollen.



De succesvol afgezonken deurkas noemt Rijkswaterstaat een 'mijlpaal'. Het duurde maanden voordat de deurkas met afmetingen van 80 meter lang, 26 meter breed en 22 meter hoog zestien meter was afgezonken.



Robotarmen

De deurkas is afgezonken door het zand langdurig onder de deurkas weg te spuiten. Bestuurbare robotarmen en spuitlansen zorgden vervolgens dat het zand goed werd afgevoerd. De deurkas opvullen met beton is de volgende stap. Volgend jaar wordt de deurkas van het binnenhoofd op zijn plek gebracht.



Vorige maand is een schip met de deuren van de sluis vanuit Zuid-Korea naar IJmuiden vetrokken. Er moest een zogeheten zwaarladingsschip aan te pas komen om de 2900 ton wegende deuren te kunnen verhuizen.



