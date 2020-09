Migrantenpastor uit Zuidoost krijgt koninklijke onderscheiding

Lee is in 2013 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in de theologie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hij heeft zondag de onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman in het gebouw De Kandelaar in Zuidoost, waar vijftien migrantenkerken in gevestigd zijn.

Lee heeft zelf ook een migrantenkerk in Zuidoost opgericht, genaamd de Jesus Christ Foundation. Ook heeft hij een academie opgericht, waar migranten zich gratis kunnen verdiepen in de sociale wetenschappen en theologie.

Lee kwam op zijn veertiende naar Nederland en studeerde sociologie in Leiden. In 2013 is hij aan de Vrije Universiteit gepromoveerd in de theologie; vorig jaar werd hij nog Theoloog des Vaderlands.