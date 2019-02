Middenhuurproject door extra kosten opeens dure huur

Zo staat de driekamerwoning Vrouwengeluk 117 van 68 vierkante meter sinds begin deze maand op de prijslijst voor 1230 euro. "Ik was verbaasd," zegt stadsdeelbestuurder Van Berkel, die op zoek ging naar een verklaring voor de gestegen huren.



Luxe

Het gaat om 31 woningen binnen het totale project van 239. Deze appartementen zijn, aldus woordvoerder Djela Hania van MVGM, dat de appartementen voor eigenaar CBRE verhuurt, gekoppeld aan een verplicht af te nemen parkeerplaats in de garage, die 135 tot 200 euro per maand kost.



Dat is ruim 100 euro meer dan andere parkeerruimte in de wijk. De rest van de hoge huur is te verklaren uit verplicht af te nemen luxe, waardoor de servicekosten hoog liggen.



Logeerhuis

Dat er parkeerplaatsen voor de appartementen zijn gebouwd vindt Van Berkel begrijpelijk. "Dat was de eis van het vorige college. Op hoeveel huur wordt gevraagd voor parkeerplaatsen heeft het stadsdeel geen invloed."



Frank Aalders van CBRE schrijft het stadsdeel dat de kale huren 800 tot 1095 euro per maand bedragen. Dat het totaal hoger uitkomt, ligt aan verplichte parkeerkosten en servicekosten.



Maar hiervoor heb je, onderstreept hij, 'een heel scala aan services'. De bewoners kunnen gebruikmaken van deelauto's, een logeerhuis en een riante binnentuin. Ook gaan zij volgens de makelaar deel uitmaken van 'een community'.